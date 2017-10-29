Приход Волкера: визит внутреннего потребления

Геворг Мирзаян – политэксперт, для РИА Новости Украина

Наговорил

Побывавший в Киеве спецпредставитель Госдепа США встретился со всем украинским политическим Олимпом, и прежде всего с президентом Порошенко, для которого визит имел колоссальное внутриполитическое значение. Президент хотел вылепить из этого визита доказательство того, что Вашингтон продолжает его поддерживать против врагов как внешних (РФ), так и внутренних – бомжующих в палатке на Михомайдане активистов. На Банковой очень надеются, что этот визит несколько сгладит демонстративное неприятие Дональдом Трампом Петра Порошенко и убедит Юлию Тимошенко, Михаила Саакашвили и других украинских политиков в том, что Вашингтон выступает против смещения или даже ослабления украинского президента.

Что же касается официальной задачи миссии Волкера – поиска способов завершения украинской гражданской войны – то, исходя из официальных заявлений, прогресса тут особо не наблюдается. Спецпредставитель США полностью поддерживает неконструктивную украинскую версию событий, происходящих на востоке.

"В Украине происходит не межэтнический или внутренний конфликт, а российское вторжение и оккупация. Необходимо искать пути решения этого конфликта — важно, чтобы Россия признала, что ее усилия привели к большим потерям и поражениям", — заявил он.

Неудивительно, что Волкер не выступил против весьма спорного закона о реинтеграции Донбасса.

"Каких-либо рекомендаций от Курта Волкера не было, он понимает логику действий украинских парламентариев", — заявила председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко.

Напомним, что этот закон, по сути, противоречит Минским соглашениям, ибо не предполагает никакой мирной реинтеграции Донбасса на основе диалога с тамошними властями и населением. Согласно пояснительной записке, закон, прежде всего "должен создать новую правовую основу для решения задачи по отражению вражеской агрессии на Донбассе". Соответственно, территория ДНР и ЛНР признана "оккупированной Российской Федерацией", никаких местных властей там нет, и закон отказывается учитывать и защищать права живущих там граждан кроме тех, кто "пострадал от российской агрессии". И если США официально поддерживают этот закон и рассматривают его как базис решения конфликта, то о чем с ними тогда говорить?

Без иллюзий

Тем более о чем говорить с Волкером? Напомним, это тот самый Волкер, который работал помощником спецпредставителя США Ричарда Холбрука, "решавшего" косовский кризис в конце 90-х годов. В его активе бомбежки Югославии и нарушение договоренностей с Радованом Караджичем (которому обещали иммунитет взамен на выход из политики, а в итоге осудили на Гаагском трибунале). Это тот самый Волкер, который написал в 2015 году весьма воинственную статью в Foreign Policy. В ней говорилось о том, что целью Запада должно быть максимальное противостояние Путину, курс на глобальное сдерживание России. И что выполнение ряда статей Минских соглашений (например, о введении перемирия) может помешать этому, поскольку Европа хочет всячески с этого сдерживания соскочить.

С другой стороны, Кремль не отказывается от конструктивного диалога и не обращает особого внимания на публичные заявления. Тут важнее дела, практический подход США к украинскому кризису. Москва понимает, что достичь какого-то комплексного соглашения с Вашингтоном по Украине (да и по любым другим темам) сейчас не удастся. И не только из-за личности Волкера — российский вопрос просто стал элементом внутренней политики в США, и любые глобальные договоренности с режимом Трампа разобьются о вето Конгресса. А вот тактические соглашения, целью которых является стабилизация ситуации и недопущение ненужной Вашингтону и Москве эскалации, вполне возможны. И в этом плане двумя важнейшими маркерами по украинскому треку будет позиция администрации Трампа в отношении поставок летального оружия и ввода миротворцев.

Ищем компромисс

На сегодняшний день американский президент "раздумывает" о том, нужно ли санкционировать поставку на Украину летального оружия. Да, само по себе это оружие не изменит баланс сил в украинской гражданской войне, но решение его поставлять станет важным политическим сигналом о том, что Соединенные Штаты не заинтересованы ни в деэскалации ситуации на Донбассе, ни в политическом диалоге с Москвой об урегулировании украинского кризиса. Кроме того, эти поставки могут вызвать эскалацию американо-российской напряженности – Путин уже заявил, что в этом случае оружие из ДНР и ЛНР может быть экспортировано в страны, с которыми у США сейчас идет военный конфликт.

Что же касается миротворцев, то одной из задач Волкера является поиск компромиссных вариантов размещения миротворческого контингента на Донбассе. Напомним, что Кремль предложил весьма разумный вариант – размещение миротворцев на территории ДНР и ЛНР в рамках мандата ОБСЕ. При этом Россия не настаивает на том, чтобы в составе миротворческого контингента были российские солдаты – Кремлю достаточно, чтобы контингент состоял из представителей стран, занявших нейтральную позицию в украинском кризисе. Киев же предлагает де-факто ввести западные войска, мандатом которых будет не охрана миссии ОБСЕ, а силовое противостояние армиям ДНР и ЛНР. Поэтому в Кремле рассчитывают, что Волкеру удастся преодолеть собственную русофобию, убедить Украину занять более вменяемую позицию по миротворцам и согласовать с Россией компромиссный формат операции.

Пока что шансы на это невелики. Если верить журналисту Мустафе Найему, Волкер обещал уже до конца года представить американский вариант резолюции в Совете Безопасности ООН. И "критическим в этой резолюции будет вопрос контроля над российско-украинской границей. Причем, именно активного контроля военизированной миссией, подчеркнул Волкер, а не пассивного мониторинга", — цитирует его господин Найем. Москву такой вариант, понятно, не устраивает.

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"Если смысл высказываний Волкера передан верно, то очевидно, что это попытка либо отменить Минские договоренности, либо вынудить Россию наложить на такую резолюцию Совбеза ООН вето", — отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Волкер должен понять, что Донбасс – не Косово, а Москва – не Белград. И коль Путин заявил о том, что не допустит в ДНР и ЛНР хорватского сценария (а размещение иностранной военизированной миссии вне мандата ОБСЕ есть первый шаг на пути к этому сценарию), то значит сценария не будет.

Европа разумнее

Если же достичь компромисса с США не удастся (что, к сожалению, наиболее вероятно), то у Москвы остается лишь один выход – вести диалог с Европой. И этому диалогу сейчас способствуют ряд моментов.

Во-первых, страны ЕС, как на уровне президентов, так и на уровне парламентов демонстрируют недовольство ястребиной политикой украинской власти. Министра Климкина в Германии принимают в нарушение протокола на низком уровне, на речь Порошенко в Страсбурге собирается крайне мало европарламентариев. "Это был такой холодный душ для Петра Алексеевича, что лучше бы ему, наверное, не ездить", — говорит политолог Михаил Погребинский.

Во-вторых, страны ЕС не стесняются выступать с санкциями против Украины за ее антидемократические инициативы. Например, Венгрия уже заявила о намерении заблокировать саммит Украина-НАТО.

В-третьих, Европа (заинтересованная в нормализации отношений с Москвой и в стабилизации ситуации на Украине) готова отойти от неконструктивной линии Соединенных Штатов и решать проблемы с Кремлем напрямую. Германия уже поддержала план Путина о миротворцах и выразила готовность начать процедуру снятия санкций до выполнения Минских соглашений.

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