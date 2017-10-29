Волкер встретился с руководством Меджлиса

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в субботу встретился с главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым, лидером крымских татар Мустафой Джемилевым и заместителями Чубарова Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым.

"Состоялся очень обстоятельный и открытый разговор с Куртом Волкером, специальным представителем Госдепартамента США по Украине", – написал Чубаров на своей странице в Facebook.

Ранее Чийгоз и Умеров были помилованы президентом РФ по обращению духовного лидера крымских татар Эмирали Аблаева. После освобождения они отправились в Турцию. Позже Умеров на пресс-конференции в Анкаре заявил, что через некоторое время попробует вернуться в Крым. В пятницу они приехали в Киев, где встретились с президентом Украины Петром Порошенко.

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Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года. Он получил 8 лет колонии общего режима. Умеров, обвиняемый в призывах к сепаратизму, был приговорен к 2 годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности РФ.