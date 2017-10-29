Погребинский о роли Волкера и особом статусе Донбасса

Более того, как рассказывают источники эксперта, в американской администрации есть даже такие люди, которые вообще не знают, где находится страна "Украина" и какие у нее проблемы.

"Волкер приезжает в Киев, чтобы представить Порошенко то, что уже обработали США и РФ. Волкер поддерживает идею особого статуса для непризнанных территориях на Донбассе, что категорически противоречит украинской власти. Тем не менее, я думаю, что Верховная Рада может принять необходимые законы. Да, со скандалом, дымовыми шашками. Ведь если руководство страны даст понять Штатам, что не будет слушаться их предписаний, это будет очень опасным шагом. Идейных националистов в Раде от силы 150 человек, остальные 300 мотивированы "бабками", интересами, преференциями и т.д. Поэтому если Порошенко будет очень сильно нужно, Рада все примет", — сказал Погребинский в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

Смотрите также: Эксперт о возможном компромиссе с миротворцами в Донбассе

Украина настаивает на том, что в Донбасс должна быть введена миротворческая миссия ООН, причем располагаться она должна на границе с Россией. Президент России Владимир Путин отмечал, что поддерживает идею о введении миротворцев, но эту процедуру необходимо согласовывать с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками, а находиться миротворцы могут только на линии соприкосновения.