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    Политика

    Волкер сообщил, когда ООН проголосует за миротворцев в Донбассе - нардеп

    (обновлено: )14802
    Курт Волкер ожидает, что до конца года будет готова резолюция Совбеза ООН по миротворческой миссии в Украине и, возможно, даже принята, сообщил депутат Верховной Рады от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер не исключил, что резолюцию СБ ООН по миротворческой миссии в Донбассе могут не только подготовить до конца года, но и проголосовать за нее, сообщил депутат Верховной Рады от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем по итогам встречи депутатов с Волкером.

    Президент Украины Петр Порошенко на 72-ой Генеральной ассамблее ООН. Архивное фото
    Facebook Петра Порошенко
    Миротворцы на Донбассе: вам быть или не быть?

    Волкер в пятницу прибыл в Киев, где в пятницу вечером провел встречу с главой парламента и президентом Украины, а также с депутатами Рады. По данным пресс-службы президента, Петр Порошенко и Волкер "скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе, как в рамках усилий в Нормандском формате, так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН". В субботу глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Рады от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев со ссылкой на Волкера сообщил, что резолюция СБ ООН по миротворческой миссии в Донбассе может быть наработана до конца года, ее тезисы готовит Волкер.

    "Волкер ожидает, что до конца года будет готова резолюция Совбеза ООН по миротворческой миссии в Украине и, возможно, даже принята. Что важно, критическим в этой резолюции будет вопрос контроля над российско-украинской границей. Причем именно активного контроля военизированной миссией, подчеркнул Волкер, а не пассивного мониторинга. На вопрос, возможно ли участие россиян в этой миссии, он прямо ответил — "я не могу себе этого представить", — написал Найем на своей странице в Facebook.

     

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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