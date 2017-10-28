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    Политика

    Волкер сообщил, о чем договаривался в Киеве и в Москве

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (214)

    (обновлено: )53203
    По словам специального представителя США по Украине Курта Волкера, сначала стороны должны договориться о мандате миссии ООН, определиться с ее численностью и составом - "именно об этом сейчас и идут переговоры".
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Вопрос выполнения условий реализации миротворческой миссия ООН находится исключительно в плоскости политической воли, считает специальный представитель США по Украине Курт Волкер. Об этом он заявил в интервью "Громадскому".

    Курт Волкер
    УНИАН
    Донбасс: мир или война? Зачем Волкер приезжал в Киев

    "Минск" не выполняется из-за недостатка политической воли, который диктуется отсутствием доверия. Мы надеемся создать эту политическую волю", — сказал он.

    При этом он отметил, что сначала стороны должны договориться о мандате миссии, определиться с ее численностью и составом — именно об этом сейчас и идут переговоры. Волкер также добавил, что присутствие миссии должно стать необходимым элементом безопасности, что позволит перейти к политическим шагам, предусмотренным Минскими соглашениями.

    "Невозможно перейти к другим вещам, если вопросы безопасности не закрыты", — сказал спецпредставитель.

    По его словам, если миссия таки будет сформирована, она должна выполнять три основные задачи.

    "Иметь полный контроль над всей зоной конфликта, а не только линии столкновения, и свободно передвигаться по ней; мониторить хранение тяжелого вооружения — так, чтобы оно находилось в одном месте и не размещалось еще где-то. И третье — контролировать российско-украинскую границу", — отметил Волкер.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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