Волкер сообщил, о чем договаривался в Киеве и в Москве

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КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Вопрос выполнения условий реализации миротворческой миссия ООН находится исключительно в плоскости политической воли, считает специальный представитель США по Украине Курт Волкер. Об этом он заявил в интервью "Громадскому".

"Минск" не выполняется из-за недостатка политической воли, который диктуется отсутствием доверия. Мы надеемся создать эту политическую волю", — сказал он.

При этом он отметил, что сначала стороны должны договориться о мандате миссии, определиться с ее численностью и составом — именно об этом сейчас и идут переговоры. Волкер также добавил, что присутствие миссии должно стать необходимым элементом безопасности, что позволит перейти к политическим шагам, предусмотренным Минскими соглашениями.

"Невозможно перейти к другим вещам, если вопросы безопасности не закрыты", — сказал спецпредставитель.

По его словам, если миссия таки будет сформирована, она должна выполнять три основные задачи.

"Иметь полный контроль над всей зоной конфликта, а не только линии столкновения, и свободно передвигаться по ней; мониторить хранение тяжелого вооружения — так, чтобы оно находилось в одном месте и не размещалось еще где-то. И третье — контролировать российско-украинскую границу", — отметил Волкер.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.