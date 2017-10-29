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    Россия

    В России резко отреагировали на слова Волкера о миротворцах в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (197)

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    По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, заявление спецпредставителя Госдепа Курта Волкера о миротворческой миссии - это попытка либо отменить минские договоренности.
    Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курт Волкер в Донбассе. Архивное фото
    Пресс-центр АТО, facebook

    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Попыткой срыва минских договоренностей назвал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявление спецпредставителя Госдепа Курта Волкера о миротворческой миссии в Донбассе.

    Курт Волкер
    УНИАН
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    Ранее заявление Волкера озвучил нардеп Мустафа Найем по итогам встречи парламентариев с представителем Госдепа.

    "Волкер ожидает, что до конца года будет готова резолюция Совбеза ООН по миротворческой миссии в Украине и, возможно, даже принята", — написал Найем в Facebook. По его словам, США исключают возможность участия представителей России в такой миссии.

    "Если смысл высказываний Волкера передан верно, то очевидно, что это попытка либо отменить минские договоренности, либо вынудить Россию наложить на такую резолюцию Совбеза ООН вето", — сказал Косачев РИА Новости.

    Он отметил, что, судя по заявлениям Волкера, мандат миротворцев ООН не предполагает участия России.

    "Все это, очевидно, не соответствует — а, называя вещи своими именами, противоречит Минским соглашениям, которые являются единственным вариантом решения ситуации на юго-востоке Украины", — добавил сенатор.

    Украина настаивает на том, что в Донбасс должна быть введена миротворческая миссия ООН, причем располагаться она должна на границе с Россией. Президент России Владимир Путин отмечал, что поддерживает идею о введении миротворцев, но эту процедуру необходимо согласовывать с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками, а находиться миротворцы могут только на линии соприкосновения.

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