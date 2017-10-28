наверх
28.10.201701:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко и Волкер обсудили освобождение украинских заложников

    (обновлено: )5502
    Как отмечает пресс-служба Петра Порошенко, "специальному посланнику президента США было передано соответствующее обращение членов семей заложников и выражена надежда на его эффективную поддержку".
    Курт Волкер
    УНИАН

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили освобождения заложников, "которые незаконно содержатся на оккупированной территории и в российских тюрьмах", сообщает пресс-служба главы государства.

    Боец Вооруженных сил Украины во время обмена пленными. Архивное фото
    Associated Press Max Black
    Гуманитарная цена Донбасса: оказалось, что пленные никому не нужны

    "Специальному посланнику президента США было передано соответствующее обращение членов семей заложников и выражена надежда на его эффективную поддержку, прежде всего в контактах с российской стороной с целью их скорейшего освобождения и возвращения домой", — говорится в сообщении.

    Читайте также: Обострение на Востоке. В Киеве мечтают о зачистке Донбасса

    Во время встречи стороны обсудили безопасность в регионе и важность надлежащего выполнения минских договоренностей. В частности относительно устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывода из Украины российских оккупационных войск и техники.

    Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Киев призывает самопровозглашенные ДНР и ЛНР не затягивать подготовку к обмену пленными и настаивает, чтобы координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе занимал в этом вопросе более активную позицию. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    Независимость Каталонии: парламент сказал "да"
    Следственные действия на месте взрыва
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Диана Берченко
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Отопительный сезон
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые