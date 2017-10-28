Порошенко и Волкер обсудили освобождение украинских заложников

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили освобождения заложников, "которые незаконно содержатся на оккупированной территории и в российских тюрьмах", сообщает пресс-служба главы государства.

"Специальному посланнику президента США было передано соответствующее обращение членов семей заложников и выражена надежда на его эффективную поддержку, прежде всего в контактах с российской стороной с целью их скорейшего освобождения и возвращения домой", — говорится в сообщении.

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Во время встречи стороны обсудили безопасность в регионе и важность надлежащего выполнения минских договоренностей. В частности относительно устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывода из Украины российских оккупационных войск и техники.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Киев призывает самопровозглашенные ДНР и ЛНР не затягивать подготовку к обмену пленными и настаивает, чтобы координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе занимал в этом вопросе более активную позицию.