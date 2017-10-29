В РФ назвали Волкера "спецпредставителем по срыву урегулирования" в Донбассе

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КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков после визита спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера в Киев заявил, что тот все чаще выглядит, как "спецпредставитель по срыву урегулирования" кризиса в Украине.

Волкер в пятницу прибыл в Киев, где провел встречу с главой парламента и президентом Украины, а также с депутатами Верховной Рады. По данным пресс-службы главы государства, Петр Порошенко и Волкер "скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе как в рамках усилий в "нормандском формате", так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН".

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Как сообщили депутаты Рады, Волкер заявлял, что резолюцию СБ ООН по миротворческой миссии в Донбассе могут не только подготовить до конца года, но и проголосовать за нее.

"Парадокс: Волкер все чаще выглядит не как спецпредставитель США по урегулированию украинского кризиса, а как спецпредставитель по его срыву", — написал Пушков в микроблоге в Twitter.

Алексей Пушков/Twitter, 29 октября 2017

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, в том числе о перемирии. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.