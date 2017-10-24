Патриотизм или национализм? Финты Зозули в испанском футболе

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

Поскитавшись по клубам украинский футболист Роман Зозуля, наконец, оказался в испанском "Альбасете". Играет он там, кстати, весьма достойно, хоть и не в высшем, а в первом футбольном дивизионе. Но вот беда – болельщики других команд ополчились на футболиста: они скандируют в его адрес оскорбительные речевки, обвиняя в фашизме и нацизме. Последний инцидент случился в Осасуне. А до этого был шлейф скандалов.

Напомню, Зозуля перебрался из "Днепра" в испанский "Бетис", но на поле там практически не выходил – сидел в запасе. И тогда решил перебраться в "Райо Вальекано". Однако болельщики мадридского клуба взбунтовались такому переходу. Суть их претензий: в "Райо Вальекано" не место фашистам и нацистам. После от Зозули отказался и "Бетис". Соответствующие обвинения неслись в адрес украинского футболиста на разных испанских стадионах. И, помыкавшись, он прописался в "Альбасете", а тут – новый скандал. Болельщики совсем рассвирепели – кричали "Смерть Зозуле!". Мрак.

Да, фанаты и "Райо", и "Бетиса", согласно распространенному мнению, придерживаются левых взглядов. Однако только ли этим можно объяснить их отвращение к Зозуле? И как понять метания клубов, решивших не связываться с украинским футболистом?

А дело в том, что Роман Зозуля действительно известен своими ярыми патриотическими взглядами. В частности, в родном Днепропетровске он оказывает помощь пострадавшим в АТО. Достойно, безусловно. Однако проблема в другом: Зозуля поддерживает и тех, кто воюет в зоне АТО. То есть, помогает не только вернувшимся, но и тем, кто с оружием в руках. По некоторым источникам, речь, в частности, идет о финансировании добровольческих батальонов.

Случился с Зозулей в Испании и забавный скандал. Когда герб Украины (трезубец) журналисты и фанаты перепутали с националистическим символом. И все бы ничего, если бы до этого сам Зозуля не сфотографировался с шарфом Степана Бандеры. Так все же – национализм?

Украинские представители, конечно, встали на сторону Зозули – не только болельщики и футболисты, но и министр иностранных дел, и посол Украины в Испании. Официальные лица тут же заявили о том, что выступления фанатов против Зозули инициированы Россией. "Это часть гибридной войны против Украины", – безапелляционно заявил Климкин. Собственно, что он еще может сказать?

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Но фокус в том, что история Романа Зозули – это такая история европейского восприятия Украины в миниатюре. Можно, конечно, как всегда, списывать на "руку Кремля", но как быть с Польшей, возмущенной Киевом из-за Бандеры, или с Израилем, протестующим против памятника Петлюре? И это – не фанаты, а первые лица государств, открыто заявляющие: при таком подходе Украины не должно быть в ЕС. Сюда же – в список возмущенных – запишите Румынию и Венгрию.

Роман Зозуля, facebook Роман Зозуля

Само собой, о Зозуле скажут, что он не нацист, а патриот. И все бы ничего, если бы не добровольческие батальоны и Бандера. Есть ведь, на самом деле, простая разница между патриотом и националистом – первый не убивает своих. Бандера же, который так мил Зозуле, – допустим, что даже ради благой идеи – клал в могилы и украинцев. Та же ситуация повторяется сегодня в Донбассе.

И пусть Зозуля не собирался влезать в подобные дебри, но глупость страшнее и разрушительнее злобы. Хочешь выглядеть патриотом, а превращаешься в националиста и фашиста, которого не примут в цивилизованном мире.

Из-за подобной глупости Бандеру в Украине сделали национальным героем, после вынесли его гигантский портрет на Евромайдан, а теперь с его именем едут воевать в Донбасс. И из-за нее же, глупости, Петлюра восседает в квартале тех, чьих родственников десятки лет назад убивал.

Тому можно придумывать оправдания. Пускать пену на Россию или вещать о патриотизме, но все это – фиговые листки. А под ними – обнаженная правда и проступающее клеймо. Оно метка того, что нельзя трогать своих. Нельзя поддерживать часть страны в борьбе против другой ее части. И людей, понимающих это, со временем будет только больше. Не только Зозуля станет объектом их неприятия.

Это в Украине все просто и однозначно: поддержал донецких – враг и сепаратист, поддержал добробаты – национальный герой. На деле же – все сложнее. И как только вскрываются факты, у "героев" появляются проблемы. Как у Зозули. В "Альбасете" он, само собой, голы еще позабивает, а вот на что-то более серьезное претендовать вряд ли сможет. Потому что шлейф сохранится. Шлейф глупости и презрения.

УНИАН Роман Зозуля. Архивное фото

И когда украинская спильнота заявляет в поддержку своего футболиста: "Мы все Зозуля!", – она даже не понимает, о чем говорит. А говорит она своего рода правду. Потому что есть существенная часть украинского населения, которая поддерживает одних, но забывает о других. Да, воины АТО нуждаются в помощи, но в ней же нуждаются – еще более – мирные люди Донбасса, попадающие под обстрелы. И есть огромная разница – пропасть! – между человеком, призванным в армию без своего согласия, и добровольца, поехавшего убивать с остервенением, украсив форму нацистскими рунами.

Эту пропасть Европа в свое время перепрыгнула, хоть еще и виднеется край. Украина же не только скатывается в нее, но и расширяет бездну своей глупостью. Тем сложнее потом будет разобраться, кто патриот, а кто нацист. Не только с людьми, но и со всей страной, которая ухитряется совмещать речи о европейском выборе и странные средневековые забавы, вроде неадекватных памятников и факельных шествий. Потом, наверное, тоже будет объяснять: нас неправильно поняли. Но играть не в первом, а во втором дивизионе.

Так бывает с теми, кто слишком увлекается игрой в патриотизм, забывая при этом об ответственности и здравом смысле.

(Мнение автора может не совпадать с мнением редакции)