Патриот или наци? Скандал в Испании из-за футболиста Зозули нарастает

РИА Новости Украина — Мадрид

Болельщики испанского футбольного клуба "Райо Вальекано", арендовавшего украинского нападающего Романа Зозулю, продолжат протесты, если игрок все же решится переехать из Севильи в Мадрид, заявила РИА Новости представитель фан-клуба Rayo Clash. При этом она заверила, что не будет никаких насильственных действий ни в отношении самого игрока, ни его семьи.

Зозуля перешел в "Райо Вальекано" на правах аренды из "Бетиса" (Севилья) 31 января. Фанаты мадридского клуба выступили против этого трансфера, настаивая на том, что украинский форвард придерживается неонацистских взглядов. Они выпустили заявление, в котором подчеркнули, что "не приветствуют фашистов и неонацистов". В результате руководство "Райо Вальекано" приняло решение вернуть 27-летнего игрока в "Бетис". Поскольку Зозуля ранее был отзаявлен "Бетисом", он не может принимать участия в играх за севильский клуб до конца сезона. Окончательное решение Зозуля должен озвучить в понедельник, 6 февраля.

Впрочем, игрок уже заявил, что вряд ли примет предложение о переходе в "Райо Вальекано", где "пророссийские болельщики" и где его семье будет небезопасно.

"Разумеется, никаких проблем у его семьи не будет. Кому вообще приходит в голову, что что-то может произойти с его детьми или его супругой? Или даже с ним. Да, он будет слышать оскорбления, хотя я это и не поддерживаю, но это будет, свист. Но никаких насильственных действий", — сказала официальный представитель фан-клуба Rayo Clash.

Реальная проблема с переходом Зозули, и это признают сами болельщики, связана не с ним лично, а с президентом клуба Раулем Мартином Пресой, к которому у них много претензий.

"Проблема не в Зозуле. Проблема в руководстве клуба. Если ты руководишь клубом с определенными ценностями и пытаешься привезти игрока, у которого иные ценности, у тебя будут проблемы с болельщиками", — заявила собеседница агентству.

Это подтвердили и представители Платформы ADRV (объединение болельщиков клуба — Ред.) на пресс-конференции, которая проходила на улице перед стадионом в присутствии фанатов. Активисты раздавали материалы, доказывающие "радикальные националистические взгляды" украинского игрока. Прохожим болельщики раздавали плакаты с перечеркнутой фотографией Зозули и надписью "Not welcome". Эти же плакаты сейчас развешаны на входе на стадион.

"Мы давно устали от стиля руководства, которое противоречит ценностям клуба. Контракт с Зозулей не идет на пользу клубу. Рауль Мартин Преса самолично принял решение подписывать контракт, хотя в клубе не было согласия по этому поводу. Это лишь последнее из многочисленных действий президента, которые нам не нравятся. Конечно, если Зозуля решит здесь играть, это его право, но хорошо его здесь не примут. По всему району развешаны плакаты против", — заявил представитель организации болельщиков.

При этом сами болельщики не могут сказать, означает ли их резко негативное отношение к позиции Зозули в украинском конфликте и к тому, что он оказывал материальную и моральную помощь украинской армии, что они выступают против политики властей Украины, которую поддерживают Испания и ЕС в целом. Посол Украины в Испании Анатолий Щерба в одном из интервью назвал игрока "патриотом".

"Надо поддержать Романа. И доказывать, что помощь армии – это очень патриотично", — заявил Щерба. Зозулю поддержал также министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Роман, вас поддерживает вся Украина: болельщики, волонтеры, военные. Посольство Украины в Испании и все мы боремся вместе", - написал Климкин в своем Twitter.

"Когда мы говорим, что не хотим, чтобы Зозуля здесь играл, мы не говорим, что против украинской политики. Мы против поддержки военизированных формирований, которые тесно связаны с крайне правыми, чьи ценности противоречат ценностям клуба. У нас нет ничего против лично этого конкретного игрока или украинской политики. Мы не собираемся вести войну", - заявила представительница Rayo Clash.

По словам представителей фан-клуба, они "не хотят влезать в политические споры", а их протест связан с финансированием футболистом "военизированных неонацистских формирований" на Украине. "Мы рабочие, мы ничего не понимаем в геополитике. Мы всего лишь фанаты "Райо Вальекано", и мы выступаем против человека, у которого подобная идеология", — заявили они.

Комментируя слова посла Украины в Испании о том, что Зозуля — "патриот", представитель фан-клуба заявил, что "не знает в таком случае, какого доверия заслуживает посол Украины".

Болельщики также заявили, что человек крайне правых взглядов не может играть за клуб, который "находится в рабочем районе, многонациональном и мультикультурном". "Контракт с игроком, который придерживается националистических взглядов, противоречит нашей идеологии", - заявили представители Платформы ADRV.

Зозуля неоднократно публично выражал свои политические взгляды, поддерживая действия украинских силовиков в Донбассе. Он также фотографировался вместе с шарфом с изображением Степана Бандеры.