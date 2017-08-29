наверх
29.08.201703:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Бетис" готовится расторгнуть контракт с украинским форвардом Зозулей

    (обновлено: )1310
    Контракт Романа Зозули с испанским клубом действует до лета 2019 года. В минувшем сезоне на счету украинца всего шесть матчей без голов, а также аренда в "Райо Вальекано".
    Роман Зозуля. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Руководство испанского "Бетиса" склоняется к тому, чтобы расторгнуть контракт с украинским форвардом Романом Зозулей, сообщает ZN.ua со ссылкой на Sevilla.eldesmarque.com.

    Украинец уже дважды не попал в заявку команды на матчи Примеры в новом сезоне. Испанский клуб хотел бы продать игрока, однако конкретных предложений так и не появилось.

    Экс-тренер сборной Украины по футболу Леонид Буряк
    ФК "Динамо" Киев
    Леонид Буряк: Зозуле нужно было играть в футбол, а не в политику

    В услугах 27-летнего Зозули заинтересованы отечественные клубы, но цена форварда для них неподъемная. 

    Читайте также — Соцсети: "Динамо" умерло в Мариуполе

    Контракт Зозули с испанским клубом действует до лета 2019 года. В минувшем сезоне на счету украинца всего шесть матчей без голов, а также аренда в "Райо Вальекано", за который футболист в итоге не играл из-за конфликта с болельщиками.

    Зозуля, права на которого принадлежат испанскому "Бетису", 31 января перешел в "Райо Вальекано" на правах аренды. Некоторые фанаты "Райо" выступили против этого трансфера, настаивая на том, что украинец якобы придерживается неонацистских взглядов. В результате руководство "Райо" приняло решение вернуть форварда в "Бетис". Поскольку Зозуля ранее был отзаявлен "Бетисом", нападающий не может принимать участия в играх за севильский клуб до конца сезона. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал сознательной провокацией со стороны испанских болельщиков обвинения Зозули в неонацизме.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Ураган "Харви" в Техасе
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Антониу Гутерреш
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе