"Бетис" готовится расторгнуть контракт с украинским форвардом Зозулей

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Руководство испанского "Бетиса" склоняется к тому, чтобы расторгнуть контракт с украинским форвардом Романом Зозулей, сообщает ZN.ua со ссылкой на Sevilla.eldesmarque.com.

Украинец уже дважды не попал в заявку команды на матчи Примеры в новом сезоне. Испанский клуб хотел бы продать игрока, однако конкретных предложений так и не появилось.

В услугах 27-летнего Зозули заинтересованы отечественные клубы, но цена форварда для них неподъемная.

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Контракт Зозули с испанским клубом действует до лета 2019 года. В минувшем сезоне на счету украинца всего шесть матчей без голов, а также аренда в "Райо Вальекано", за который футболист в итоге не играл из-за конфликта с болельщиками.

Зозуля, права на которого принадлежат испанскому "Бетису", 31 января перешел в "Райо Вальекано" на правах аренды. Некоторые фанаты "Райо" выступили против этого трансфера, настаивая на том, что украинец якобы придерживается неонацистских взглядов. В результате руководство "Райо" приняло решение вернуть форварда в "Бетис". Поскольку Зозуля ранее был отзаявлен "Бетисом", нападающий не может принимать участия в играх за севильский клуб до конца сезона. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал сознательной провокацией со стороны испанских болельщиков обвинения Зозули в неонацизме.