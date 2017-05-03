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    Стало известно, где Зозуля закончит сезон

    (обновлено: )114
    Агент украинского нападающего Романа Зозули сообщил, что футболист закончит текущий сезон в испанском "Бетисе".
    Роман Зозуля. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Украинский нападающий Роман Зозуля закончит текущий сезон в испанском "Бетисе", сообщил агент форварда Владимир Кузьменко.

    "Могу сказать только одно — пока решили с Ромой остаться здесь", — цитирует Sport Arena Кузьменко.

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    В СМИ появилась информация о том, что Зозуля ведет переговоры о переходе в американский клуб Нью-Йорк Космос, выступающий в североамериканской футбольной лиге. Однако, по словам агента, форвард пока что останется в Испании. А по информации испанских СМИ, переговоры между Зозулей и Нью-Йорк Космос велись на протяжении 20 дней. 

    Зозуля, права на которого принадлежат испанскому "Бетису", 31 января перешел в "Райо Вальекано" на правах аренды. Некоторые фанаты "Райо" выступили против этого трансфера, настаивая на том, что украинец якобы придерживается неонацистских взглядов. В результате руководство "Райо" приняло решение вернуть форварда в "Бетис". Поскольку Зозуля ранее был отзаявлен "Бетисом", нападающий не может принимать участия в играх за севильский клуб до конца сезона. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал сознательной провокацией со стороны испанских болельщиков обвинения Зозули в неонацизме.

    Ранее Федерация футбола Украины (ФФУ) обратилась в ФИФА и в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой позволить Зозуле играть в сезоне-2016/17. Кроме того, глава Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас и посол Украины в Испании Анатолий Щерба провели встречу, на которой обсудили скандал.

    В 2016 году Зозуля, переходя в "Бетис", прибыл на подписание контракта в футболке с гербом Украины. Один из испанских журналистов принял его за логотип праворадикальной организации и написал статью, где обвинил игрока в нацизме. Статья получила в Испании большую огласку. "Бетис" позднее добился удаления статьи.

    Зозуля неоднократно публично выражал свои политические предпочтения, поддерживая АТО. Он также фотографировался с шарфом с изображением лидера Организации украинских националистов, одного из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии Степана Бандеры.

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