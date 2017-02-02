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    Фанаты "Райо Вальекано" обвиняют Зозулю в поддержке нацизма

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    Фанаты "Райо Вальекано" обвинили Зозулю в поддержке нацизма. Поводом послужил снимок, на котором Зозуля запечатлен с шарфом с изображением Степана Бандеры.
    Канал Ruptly TV на Youtube

    Сам футболист обвинения категорически отвергает и даже обратился к фанатам с открытым письмом. Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.

    Ранее сообщалось, что форвард Роман Зозуля, который был отдан в аренду в "Райо Вальекано", вернется назад в Севилью из-за конфликта с фанатами мадридского клуба.

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    "Мы слышали новости, что у Зозули проблемы с радикальными группами, поговорили с руководством "Райо Вальекано" и пришли к соглашению, что он вернется в Севилью", — заявил директор "Бетиса" Мигель Торречилья.

    Зозулю ждет неприятная ситуация до следующего трансферного окна: он не сможет выступать за "Бетис", так как подписал контракт с "Райо Вальекано", а также не сможет перейти в другой чемпионат, потому что по ходу сезона дважды менял команду.

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