В Харькове появились билборды в поддержку Зозули

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В Харькове появились билборды с фото и лозунгом в поддержку украинского футболиста Романа Зозули.

"Зозуля, спасибо! Мы с тобой", — написано на билбордах.

Пользователь Facebook Роман Синицин, опубликовавший фото, написал, что инициатива принадлежит харьковским ультарс.

Зозуля, права на которого принадлежат испанскому "Бетису", 31 января перешел в "Райо Вальекано" на правах аренды. Некоторые фанаты "Райо" выступили против этого трансфера, настаивая на том, что украинец якобы придерживается неонацистских взглядов. В результате руководство "Райо" приняло решение вернуть форварда в "Бетис". Поскольку Зозуля ранее был отзаявлен "Бетисом", нападающий не может принимать участия в играх за севильский клуб до конца сезона. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал сознательной провокацией со стороны испанских болельщиков обвинения Зозули в неонацизме.

Ранее Федерация футбола Украины (ФФУ) обратилась в ФИФА и в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой позволить Зозуле играть в сезоне-2016/17. Кроме того, глава Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас и посол Украины в Испании Анатолий Щерба провели встречу, на которой обсудили скандал.

В 2016 году Зозуля, переходя в "Бетис", прибыл на подписание контракта в футболке с гербом Украины. Один из испанских журналистов принял его за логотип праворадикальной организации и написал статью, где обвинил игрока в нацизме. Статья получила в Испании большую огласку. "Бетис" позднее добился удаления статьи.

Зозуля неоднократно публично выражал свои политические предпочтения, поддерживая АТО. Он также фотографировался с шарфом с изображением лидера Организации украинских националистов, одного из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии Степана Бандеры.