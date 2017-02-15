Леонид Буряк: Зозуле нужно было играть в футбол, а не в политику

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Приключения украинского футболиста Романа Зозули в Испании стали одной из самых громких тем зимнего межсезонья. Обвиненный болельщиками своего же клуба в приверженности идеям нацизма игрок сборной Украины едва не остался вне футбола. После череды неприятных и откровенно скандальных ситуаций Зозуле все-таки разрешили играть, но только в случае, если он вернется в родной "Днепр". Все бы хорошо, да вот только днепровскому клубу из-за огромных задолженностей запрещено совершать трансферы.

О ситуации с Романом Зозулей и о будущем игрока, который чаще ездит в зону АТО, чем выходит на футбольное поле корреспондент РИА Новости Украина поговорил с легендарным в прошлом футболистом, бывшим тренером "Динамо" и сборной Украины Леонидом Буряком.

Как бы вы оцениваете историю, в которую невольно оказался втянутым футболист Роман Зозуля?

— Что тут еще скажешь — нужно было играть в футбол и тогда все было бы нормально. Когда футболист показывает класс игры, то не его стараются пристроить, внедрить в ту или иную команду, а за ним бегают лучшие клубы, хотят, чтобы он выступал под их знаменами. Ведь если бы Роман Зозуля в Испании как-то проявил себя по-футбольному, то вопросов, подобных тем, что мы видели вообще бы не возникло. А когда игрок не попадает даже в заявку на матч и не играет добрую половину сезона, естественно от него хотят избавиться. В итоге Зозуля переходит в еще более низкий дивизион и у него и там начинаются новые, уже не футбольные проблемы. Нужно быть актуальным, прежде всего, в профессиональном плане. Играй в футбол и тогда все станет на свои места.

Каким видите продолжение футбольной карьеры Романа Зозули?

— В данной ситуации единственным спасением для Зозули будет если ФИФА все-таки разрешит ему играть в Украине. Слухи об этом курсируют, но ясности пока нет. Но с другой стороны, куда возвращаться — не понятно. Украинский футбол сейчас переживает далеко не лучшие времена, денег нет, клубы находятся н грани выживания. Быть в Испании и вернуться в Украину — это, как говорится, две большие разницы. Однозначно — это шаг назад для футболиста.

Нужны ли сегодня украинские исполнители европейским футбольным клубам?

— Из тех футболистов, которые выступают за рубежом на более-менее нормальном уровне пару матчей в Германии сыграл Артем Федецкий. По сути, у нас нет футболистов, которые регулярно играют и достойно представляют страну. Если кому-то из наших игроков и доверяют, то разве что во второстепенных играх. Почему не играют украинцы сказать сложно. Но с позиции тренера могу сказать, что если бы эти исполнители были на уровне, они бы играли постоянно.