Селфи с Бандерой. Роман Зозуля в Испании: патриот или нацист

УНИАН

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Большими карьерными неприятностями рискует обернуться для футболиста Романа Зозули его публичный патриотизм. Из-за обвинений в приверженности неонацизму украинский игрок рискует до конца сезона остаться вне футбола.

Не для нацистов

Бывший футболист "Днепра", активно помогающий украинской армии Роман Зозуля надолго запомнит свой последний визит в Мадрид. Еще бы, ведь в статусе игрока местного "Райо Вальекано" патриот не пробыл и одного дня.

Хотя причины кратковременного этапа карьеры – отнюдь не спортивные. Подойдя команде по всем физическим и игровым параметрам, Зозуля не сошелся с новым клубом по соображениям идеологии.

Узнав о том, что футболист активно дружит с представителями военных формирований, исповедующих нацистские идеи, болельщики "Райо Вальекано" выставили руководству клуба ультиматум – в срочном порядке избавиться от исполнителя с сомнительной репутацией.

Поводом послужил снимок, на котором Зозуля запечатлен с шарфом с изображением Степана Бандеры. В итоге первая же тренировка украинца в новом клубе закончилась грандиозным скандалом – фанаты вывесили огромный красноречивый баннер: "Вальекас – не место для нацистов. Президент клуба, тебя это тоже касается. Убирайся!".

"Вам тут не рады"

На этом болельщики не остановились. После тренировки фанаты устроили протесты и возле офиса "Райо Вальекано". Ситуация накалялась настолько, что руководству клуба пришлось вызвать несколько отрядов полиции.

Сам же Зозуля во избежание столкновений с болельщиками нового клуба был вынужден ретироваться через заднюю дверь. Любопытно, что среди гневных надписей на стенах офиса "Райо Вальекано" фанаты оставили послание – "Вальекас вместе с Донбассом".

Кроме того, на официальной странице болельщиков в "Твиттере" появилось обращение к руководству.

"Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать нашу красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать ее. Мы не будем рады его приходу", – коротко и ясно написали болельщики.

Патовая ситуация

Во избежание серьезных неприятностей боссы клуба решили пойти на беспрецедентное решение – в тот же день вернуть футболиста-патриота обратно, в прежний клуб Зозули, севильский "Бетис".

"Мы слышали новости, что у Зозули проблемы с радикальными группами, поговорили с руководством "Райо Вальекано" и пришли к соглашению, что он вернется в Севилью", – сообщил спортивный директор "Бетиса" Мигель Торречилья.

По сообщениям испанских СМИ, теперь украинского футболиста-волонтера ждет достаточно неприятная ситуация – до следующего трансферного окна он не сможет выступать за "Бетис", так как подписал контракт с "Райо Вальекано". Не получится у Зозули перейти и в другой чемпионат, ведь по местным футбольным законам игрок, который дважды по ходу сезона менял команду, не может сделать этого в третий раз.

Гибридная война

Неудивительно, что еще через день историю подхватили и в Украине. В защиту футболиста-патриота, который в последний год на поле выходил едва ли не реже, чем ездил в АТО, встала целая вереница заступников.

"Испанские сторонники российских террористов ломают карьеру украинскому футболисту, – заявил глава ФФУ и по совместительству глава бюджетного комитета Рады Андрей Павелко. – Я знаком с Романом Зозулей давно и точно знаю, что он не является неонацистом, как это утверждают отдельные болельщики мадридского "Райо Вальекано". Также я знаю, что Зозуля, как истинный патриот, помогал и помогает нашим военным, сдерживающим атаки российских террористов в зоне АТО. Так делают все граждане Украины".

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Еще дальше пошел посол Украины в Испании Анатолий Щерба, который назвал ситуацию с Зозулей частью гибридной войны, а протесты болельщиков – управляемыми извне.

"Эти акции – они управляемы, это является частью гибридной войны, это не какая-то акция, которая возникла на ровном месте. Уверен, что все было спланировано. А для чего делается вся эта война? Чтобы достичь своих целей – дискредитации Украины", – прокомментировал инцидент Щерба.

Пока что будущее футболиста-патриота весьма туманно. Федерация футбола Украины готовит официальные обращения к руководству Королевской испанской федерации футбола и ФИФА, но в том, что ответ будет положительным, есть серьезные сомнения.