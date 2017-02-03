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    Селфи с Бандерой. Роман Зозуля в Испании: патриот или нацист

    (обновлено: )126
    Чрезмерный патриотизм и заигрывание с неоднозначными темами порой заканчиваются весьма печально. Сфотографировавшись на фоне изображения Степана Бандеры, футболист-волонтер Роман Зозуля нажил себе серьезных проблем с испанскими болельщиками.
    Роман Зозуля. Архивное фото
    УНИАН

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Большими карьерными неприятностями рискует обернуться для футболиста Романа Зозули его публичный патриотизм. Из-за обвинений в приверженности неонацизму украинский игрок рискует до конца сезона остаться вне футбола.

    Не для нацистов

    Бывший футболист "Днепра", активно помогающий украинской армии Роман Зозуля надолго  запомнит свой последний визит в Мадрид. Еще бы, ведь в статусе игрока местного "Райо Вальекано" патриот не пробыл и одного дня.

    Хотя причины кратковременного этапа карьеры – отнюдь не спортивные. Подойдя команде по всем физическим и игровым параметрам, Зозуля не сошелся с новым клубом по соображениям идеологии.

    Узнав о том, что футболист активно дружит с представителями военных формирований, исповедующих нацистские идеи, болельщики "Райо Вальекано" выставили руководству клуба ультиматум – в срочном порядке избавиться от исполнителя с сомнительной репутацией.

    Фанаты Райо Вальекано обвиняют Зозулю в поддержке нацизма. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Фанаты "Райо Вальекано" обвиняют Зозулю в поддержке нацизма

    Поводом послужил снимок, на котором Зозуля запечатлен с шарфом с изображением Степана Бандеры. В итоге первая же тренировка украинца в новом клубе закончилась грандиозным скандалом  –  фанаты вывесили огромный красноречивый баннер: "Вальекас – не место для нацистов. Президент клуба, тебя это тоже касается. Убирайся!".

    "Вам тут не рады"

    На этом болельщики не остановились. После тренировки фанаты устроили протесты и возле офиса "Райо Вальекано". Ситуация накалялась настолько, что руководству клуба пришлось вызвать несколько отрядов полиции.

    Сам же Зозуля во избежание столкновений с болельщиками нового клуба был вынужден ретироваться через заднюю дверь. Любопытно, что среди гневных надписей на стенах офиса "Райо Вальекано" фанаты оставили послание – "Вальекас вместе с Донбассом".

    Кроме того, на официальной странице болельщиков в "Твиттере" появилось обращение к руководству.

    "Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать нашу красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать ее. Мы не будем рады его приходу", – коротко и ясно написали болельщики.

    Патовая ситуация

    Во избежание серьезных неприятностей боссы клуба решили пойти на беспрецедентное решение – в тот же день вернуть футболиста-патриота обратно, в прежний клуб Зозули, севильский "Бетис".

    "Мы слышали новости, что у Зозули проблемы с радикальными группами, поговорили с руководством "Райо Вальекано" и пришли к соглашению, что он вернется в Севилью", – сообщил спортивный директор "Бетиса" Мигель Торречилья.

    Испанский футбольный клуб Бетис представил Зозулю. Видео
    Канал ElDesmarque TV на Youtube
    Испанский футбольный клуб "Бетис" представил Зозулю

    По сообщениям испанских СМИ, теперь украинского футболиста-волонтера ждет достаточно неприятная ситуация – до следующего трансферного окна он не сможет выступать за "Бетис", так как подписал контракт с "Райо Вальекано". Не получится у Зозули перейти и в другой чемпионат, ведь по местным футбольным законам игрок, который дважды по ходу сезона менял команду, не может сделать этого в третий раз.

    Гибридная война

    Неудивительно, что еще через день историю подхватили и в Украине. В защиту футболиста-патриота, который в последний год на поле выходил едва ли не реже, чем ездил в АТО, встала целая вереница заступников.

    "Испанские сторонники российских террористов ломают карьеру украинскому футболисту, – заявил глава ФФУ и по совместительству глава бюджетного комитета Рады Андрей Павелко. – Я знаком с Романом Зозулей давно и точно знаю, что он не является неонацистом, как это утверждают отдельные болельщики мадридского "Райо Вальекано". Также я знаю, что Зозуля, как истинный патриот, помогал и помогает нашим военным, сдерживающим атаки российских террористов в зоне АТО. Так делают все граждане Украины".

    Смотрите также: Как Зозулю встречали в Севилье

    Еще дальше пошел посол Украины в Испании Анатолий Щерба, который назвал ситуацию с Зозулей частью гибридной войны, а протесты болельщиков – управляемыми извне.

    "Эти акции – они управляемы, это является частью гибридной войны, это не какая-то акция, которая возникла на ровном месте. Уверен, что все было спланировано. А для чего делается вся эта война? Чтобы достичь своих целей – дискредитации Украины", – прокомментировал инцидент Щерба.

    Пока что будущее футболиста-патриота весьма туманно. Федерация футбола Украины готовит официальные обращения к руководству Королевской испанской федерации футбола и ФИФА, но в том, что ответ будет положительным, есть серьезные сомнения.

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