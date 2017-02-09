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    Мининформполитики обратилось к Испании из-за скандала вокруг Зозули

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    Мининформполитики Украины просит власти Испании поспособствовать распространению достоверной информации вокруг ситуации с футболистом Романом Зозулей.
    Роман Зозуля. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Министерство информационной политики Украины обратилось к испанской стороне в связи со скандалом вокруг украинского футболиста Романа Зозули, которого мадридские болельщики назвали "неонацистом" из-за изображения украинского герба на футболке игрока, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

    Роман Зозуля. Архивное фото
    УНИАН
    Патриот или наци? Скандал в Испании из-за футболиста Зозули нарастает

    Зозуля перешел в "Райо Вальекано" на правах аренды из "Бетиса" (оба клуба — испанские) 31 января. Некоторые фанаты "Райо" выступили против этого трансфера, настаивая на том, что украинец якобы придерживается неонацистских взглядов. Они выпустили заявление, в котором подчеркнули, что "не приветствуют фашистов и неонацистов". В результате руководство "Райо" приняло решение вернуть форварда в "Бетис". Поскольку Зозуля ранее был отзаявлен "Бетисом", нападающий не может принимать участия в играх за севильский клуб до конца сезона. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал сознательной провокацией со стороны испанских болельщиков обвинения Зозули в неонацизме.

    "Обращение МИП к испанскому Государственному секретариату информационного общества и цифровой повестки дня по Роману Зозули… В обращении МИП объясняет, что герб является государственным символом Украины и несет чисто патриотический смысл. Любое другое толкование этого символа является пренебрежением и неуважением к государственной символике", — говорится в сообщении.

    Мининформполитики Украины просит испанское ведомство поспособствовать распространению достоверной информации с разъяснением украинской стороны.

    В 2016 году Зозуля, переходя в "Бетис", прибыл на подписание контракта в футболке с гербом Украины. Один из испанских журналистов принял его за логотип праворадикальной организации и написал статью, где обвинил игрока в нацизме. Статья получила в Испании большую огласку. "Бетис" позднее добился удаления статьи.

    Зозуля неоднократно публично выражал свои политические предпочтения, поддерживая АТО. Он также фотографировался с шарфом с изображением лидера Организации украинских националистов, одного из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии Степана Бандеры.

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