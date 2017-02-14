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    Спорт

    ФИФА разрешила Зозуле вернуться в "Днепр" - СМИ

    (обновлено: )7
    По сообщению СМИ, ФИФА разрешила Роману Зозуле подписать контракт "Днепром", в котором украинец играл до перехода в "Бетис", хотя официально о решении еще не объявлено.
    Роман Зозуля в форме Днепра. Архивное фото
    Андрей Днепровский, facebook.

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила украинскому нападающему Роману Зозуле заключить контракт с третьим клубом в течение одного сезона, позволив ему вернуться в "Днепр", сообщает Р-Спорт со ссылкой на издание AS España.

    При этом, как отмечается, "Днепр"  не может зарегистрировать нового игрока из-за соответствующего запрета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

    Роман Зозуля. Архивное фото
    УНИАН
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    Зозуля, права на которого принадлежат испанскому "Бетису", 31 января перешел в "Райо Вальекано" на правах аренды. Некоторые фанаты "Райо" выступили против этого трансфера, настаивая на том, что украинец якобы придерживается неонацистских взглядов. В результате руководство "Райо" приняло решение вернуть форварда в "Бетис". Поскольку Зозуля ранее был отзаявлен "Бетисом", нападающий не может принимать участия в играх за севильский клуб до конца сезона. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал сознательной провокацией со стороны испанских болельщиков обвинения Зозули в неонацизме.

    По сообщению источника издания, ФИФА разрешила Зозуле подписать контракт "Днепром", в котором украинец играл до перехода в "Бетис", хотя официально о решении еще не объявлено. При этом вопрос о возвращении футболиста в "Днепр" остается открытым, так как ранее УЕФА наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков. Кроме того, ФИФА уже дважды снимала с "Днепра" по шесть очков за неисполнения финансовых обязательств перед игроками и агентами.

    Ранее Федерация футбола Украины (ФФУ) обратилась в ФИФА и в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой позволить Зозуле играть в сезоне-2016/17. Кроме того, глава Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас и посол Украины в Испании Анатолий Щерба провели встречу, на которой обсудили скандал.

    В 2016 году Зозуля, переходя в "Бетис", прибыл на подписание контракта в футболке с гербом Украины. Один из испанских журналистов принял его за логотип праворадикальной организации и написал статью, где обвинил игрока в нацизме. Статья получила в Испании большую огласку. "Бетис" позднее добился удаления статьи.

    Зозуля неоднократно публично выражал свои политические предпочтения, поддерживая АТО. Он также фотографировался с шарфом с изображением лидера Организации украинских националистов, одного из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии Степана Бандеры.

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