Фанаты "Баварии" в ходе матча подняли баннер "Зозуля, иди вон"

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Фанаты мюнхенской "Баварии" во время матча с "Вольфсбургом" подняли два баннера "Наци, убирайтесь из футбола" и "Зозуля, иди вон", имея в виду украинского футболиста Романа Зозулю.

Их продержали около минуты, после чего сразу убрали, пишет Sport.ua.

Футболисты "Баварии" победили "Вольфсбург" в матче 1/8 финала Кубка Германии и вышли в следующий раунд турнира. Игра, прошедшая во вторник в Мюнхене, закончилась со счетом 1:0 в пользу действующего обладателя трофея.

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Зозуля перешел в "Райо Вальекано" на правах аренды из "Бетиса" (оба клуба — испанские) 31 января. Некоторые фанаты "Райо" выступили против этого трансфера, настаивая на том, что украинец якобы придерживается неонацистских взглядов. Они выпустили заявление, в котором подчеркнули, что "не приветствуют фашистов и неонацистов". В результате руководство "Райо" приняло решение вернуть форварда в "Бетис". Поскольку Зозуля ранее был отзаявлен "Бетисом", нападающий не может принимать участия в играх за севильский клуб до конца сезона.

sport.ua "Бавария" - "Вольфсбург". Фанаты развернули два баннера "Наци, убирайтесь из футбола" и "Зозуля, иди вон"

В 2016 году Зозуля, переходя в "Бетис", прибыл на подписание контракта в футболке с гербом Украины. Один из испанских журналистов принял его за логотип праворадикальной организации и написал статью, где обвинил игрока в нацизме. Статья получила в Испании большую огласку. "Бетис" позднее добился удаления статьи.

Зозуля неоднократно публично выражал свои политические предпочтения, поддерживая АТО. Он также фотографировался с шарфом с изображением лидера Организации украинских националистов, одного из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии Степана Бандеры.