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    Спорт

    Зозуля вернется в "Бетис" из-за обвинений в нацизме

    (обновлено: )28060
    Спортивный директор испанской "Бетиса" Мигель Торречилья сообщил, что разговора с руководством "Райо Вальекано" было решено о возвращении Романа Зозули в Севилью.
    Роман Зозуля
    Роман Зозуля, facebook

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Украинский форвард Роман Зозуля, который был отдан в аренду в "Райо Вальекано", вернется назад в Севилью из-за конфликта с фанатами мадридского клуба, сообщил спортивный директор "Бетиса" Мигель Торречилья.

    "Мы слышали новости, что у Зозули проблемы с радикальными группами, поговорили с руководством "Райо Вальекано" и пришли к соглашению, что он вернется в Севилью", — цитирует Торречилью football.sport.ua.

    По информации портала, Зозулю ждет неприятная ситуация до следующего трансферного окна: он не сможет выступать за "Бетис", так как подписал контракт с "Райо Вальекано", а также не сможет перейти в другой чемпионат, потому что по ходу сезона дважды менял команду.

    Фанаты "Райо Вальекано" ранее обвинили Зозулю в поддержке нацизма. Поводом послужил снимок, на котором Зозуля запечатлен с шарфом с изображением Степана Бандеры.

    Сам футболист обвинения категорически отвергает и даже обратился к фанатам с открытым письмом.

    Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной Украины, английского "Ливерпуля" и немецкого "Байера" Андрей Воронин возглавил клуб региональной лиги Германии "Бюдерих".

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