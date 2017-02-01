Зозуля вернется в "Бетис" из-за обвинений в нацизме

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Украинский форвард Роман Зозуля, который был отдан в аренду в "Райо Вальекано", вернется назад в Севилью из-за конфликта с фанатами мадридского клуба, сообщил спортивный директор "Бетиса" Мигель Торречилья.

"Мы слышали новости, что у Зозули проблемы с радикальными группами, поговорили с руководством "Райо Вальекано" и пришли к соглашению, что он вернется в Севилью", — цитирует Торречилью football.sport.ua.

По информации портала, Зозулю ждет неприятная ситуация до следующего трансферного окна: он не сможет выступать за "Бетис", так как подписал контракт с "Райо Вальекано", а также не сможет перейти в другой чемпионат, потому что по ходу сезона дважды менял команду.

Фанаты "Райо Вальекано" ранее обвинили Зозулю в поддержке нацизма. Поводом послужил снимок, на котором Зозуля запечатлен с шарфом с изображением Степана Бандеры.

@RVMOficial @zozulyaroman18 simplemente mirando su twitter se ve lo no neonazi que es esta escoria. Stepan Bandera, colaborador nazi pic.twitter.com/oUkslPRGyr — Lobo☆Estepario (@Ridder_Lobo) 31 января 2017 г.

​

Сам футболист обвинения категорически отвергает и даже обратился к фанатам с открытым письмом.

Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной Украины, английского "Ливерпуля" и немецкого "Байера" Андрей Воронин возглавил клуб региональной лиги Германии "Бюдерих".