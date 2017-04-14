На конгрессе ФФУ Зозулю избрали членом исполкома федерации

УНИАН

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Украины Роман Зозуля избран в исполнительный комитет Федерации футбола Украины. Форвард будет представлять в исполкоме интересы действующих игроков, передает Zbirna.com.

"На проходящем в Киеве конгрессе ФФУ было поддержано предложение президента федерации Андрея Павелко включить в исполком нападающего сборной Украины Романа Зозулю", — отмечается в сообщении.

Напомним, Зозуля, права на которого принадлежат "Бетису", 31 января перешел в "Райо Вальекано"на правах аренды, однако фанаты "Райо" выступили против этого трансфера, настаивая на том, что 27-летний украинец придерживается неонацистских взглядов. В результате руководство клуба приняло решение вернуть форварда в "Бетис", но из-за того, что Зозуля ранее был отзаявлен севильским клубом, футболист не может выступать за него до конца текущего сезона.