Зозуля вызван в сборную для подготовки к матчу отбора ЧМ-2018

УНИАН

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Нападающий испанского "Бетиса" Роман Зозуля получил вызов в сборную Украины для подготовки к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2018 против команды Хорватии, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Украины (ФФУ).

Встреча отборочной группы I между сборными Хорватии и Украины пройдет 24 марта в Загребе. После четырех туров украинская команда имеет в своем активе 8 очков и идет на втором месте в группе, отставая от лидирующих хорватов на 2 очка. Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко огласил список игроков из зарубежных чемпионатов, вызванных в сборную. Полностью состав команды будет объявлен на следующей неделе, информирует Р-Спорт.

Кроме Зозули, вызов в сборную получили Денис Бойко ("Малага", Испания), Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Артем Кравец ("Гранада", Испания), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия) и Евгений Селезнев ("Карабюкспор", Турция).

Зозуля, права на которого принадлежат "Бетису", 31 января перешел в "Райо Вальекано"на правах аренды, однако фанаты "Райо" выступили против этого трансфера, настаивая на том, что 27-летний украинец придерживается неонацистских взглядов. В результате руководство клуба приняло решение вернуть форварда в "Бетис", но из-за того, что Зозуля ранее был отзаявлен севильским клубом, футболист не может выступать за него до конца текущего сезона.