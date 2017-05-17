Зозуля приостанавливает выступления за сборную Украины по футболу

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Нападающий испанского "Бетиса" Роман Зозуля заявил, что приостанавливает выступления за Национальную сборную Украины по футболу.

Зозуля, права на которого принадлежат испанскому "Бетису", 31 января перешел в "Райо Вальекано" на правах аренды. Некоторые фанаты "Райо" выступили против этого трансфера, настаивая на том, что украинец якобы придерживается неонацистских взглядов. В результате руководство "Райо" приняло решение вернуть форварда в "Бетис". Поскольку Зозуля ранее был отзаявлен "Бетисом", нападающий не может принимать участия в играх за севильский клуб до конца сезона. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал сознательной провокацией со стороны испанских болельщиков обвинения Зозули в неонацизме.

"Я решил приостановить карьеру игрока сборной Украины. Долго к этому шел, но считаю, что это лучшее решение на данный момент. Всегда отдавал себя полностью в каждой игре, но сейчас прекрасно понимаю, что не являюсь игроком уровня сборной. У меня нет игровой практики, и я не хочу занимать место молодого и талантливого игрока. В сборной должны быть только сильнейшие и лучшие игроки. Когда у меня будет достаточно игровой практики и тренеры увидят, что я достоин быть игроком сборной, с гордостью вновь надену ее футболку", — написал 27-летний форвард в своем аккаунте в сети Facebook.

"Я готов вновь завоевывать место в сборной. Очень благодарен каждому, кто выражает мне доверие и поддерживает в это трудное время. Я не говорю "до свидания" — я просто хочу снова показать, что достоин быть игроком сборной Украины", — добавил нападающий.

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Зозуля 10 марта получил вызов в сборную для подготовки к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2018 против команды Хорватии (победа хорватов — 1:0). Нападающий дебютировал за сборную Украины в 2010 году и с тех пор провел за национальной команде 32 матча, в которых забил четыре мяча.