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    Зозуля разорвал контракт с "Райо Вальекано"

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    Сообщается, что украинский футболист Роман Зозуля будет тренироваться с испанским "Бетисом", пока агент будет подыскивать нападающему новый клуб.
    Роман Зозуля. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Испанские клубы "Бетис", "Райо Вальекано" и нападающий Роман Зозуля достигли соглашения о прекращении контракта украинского футболиста с мадридским клубом.

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    Зозуля будет тренироваться с "Бетисом", пока агент ищет форварду новый клуб, сообщает Сегодня.

    Напомним, Зозуля не может выступать за свой клуб — испанский "Бетис", так как в ходе сезона числился еще игроком "Днепра" и "Райо Вальекано". "Днепр" в свою очередь не имеет права  регистрировать новичков из-за больших задолженностей по зарплате перед футболистами.

    Зозуля, права на которого принадлежат испанскому "Бетису", 31 января перешел в "Райо Вальекано" на правах аренды. Некоторые фанаты "Райо" выступили против этого трансфера, настаивая на том, что украинец якобы придерживается неонацистских взглядов. В результате руководство "Райо" приняло решение вернуть форварда в "Бетис". Поскольку Зозуля ранее был отзаявлен "Бетисом", нападающий не может принимать участия в играх за севильский клуб до конца сезона. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал сознательной провокацией со стороны испанских болельщиков обвинения Зозули в неонацизме.

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