Зозуля разорвал контракт с "Райо Вальекано"

УНИАН

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Испанские клубы "Бетис", "Райо Вальекано" и нападающий Роман Зозуля достигли соглашения о прекращении контракта украинского футболиста с мадридским клубом.

Зозуля будет тренироваться с "Бетисом", пока агент ищет форварду новый клуб, сообщает Сегодня.

Напомним, Зозуля не может выступать за свой клуб — испанский "Бетис", так как в ходе сезона числился еще игроком "Днепра" и "Райо Вальекано". "Днепр" в свою очередь не имеет права регистрировать новичков из-за больших задолженностей по зарплате перед футболистами.

Зозуля, права на которого принадлежат испанскому "Бетису", 31 января перешел в "Райо Вальекано" на правах аренды. Некоторые фанаты "Райо" выступили против этого трансфера, настаивая на том, что украинец якобы придерживается неонацистских взглядов. В результате руководство "Райо" приняло решение вернуть форварда в "Бетис". Поскольку Зозуля ранее был отзаявлен "Бетисом", нападающий не может принимать участия в играх за севильский клуб до конца сезона. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал сознательной провокацией со стороны испанских болельщиков обвинения Зозули в неонацизме.