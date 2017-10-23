Украинский тупик: власть наперсточников и реальные последствия отказа МВФ

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Министр финансов Александр Данилюк из своей недельной рабочей поездки в США для переговоров с МВФ вернулся с дурными новостями. Правда, он их озвучивать не стал. Более того, публично сообщил, что прогресс в переговорах с Фондом о сохранении цены на газ достигнут и до конца года Киев получит еще один транш 1,8 млрд долларов.

Однако в то же время, но в США, заместитель главы МВФ Липтон заявил, что формула роста цены на газ – прежняя и уступок Украине не будет. Что же касается получения очередного транша, то эта тема на переговорах с киевской делегацией даже не поднималась.

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Что же вынудило украинского министра солгать? Объяснение простое – отсрочить возможную панику на финансовом рынке Украины с ожиданием резкого падения курса гривны. Есть ли для этого основания? Безусловно.

По разным оценкам Киев должен был в этом году погасить долговых обязательств в районе 2,7 млрд. долларов. Часть из них выплаты МВФ, другая – держателям украинских евробондов. Отказ Фонда в очередном транше – дыра для выплат в почти два миллиарда. Где их взять? При этом по данным Госстата, отрицательное сальдо торгового баланса Украины за первое полугодие составило около 3,5 млрд. долларов. За год, вероятно, дефицит торгового баланса приблизится к 7 млрд. А ведь это тот же валютный долг, только оформленный контрактами импортеров. Которые за свой счет товары в страну из-за рубежа завезли и после его реализации выйдут на межбанк за валютой. Которой, в свободном доступе для них не будет.

РИА Новости Украина МВФ глазами украинцев

Объем чистых валютных резервов НБУ всего 5 млрд долларов. Остальное – деньги МВФ, которые не могут быть потрачены на подобные цели, как оплата коммерческих контрактов. Таким образом на конец года имеем прогноз в 10-ти млрд долларовую "дыру" с реальной возможностью закрыть из собственных ресурсов только половину. Но и закрывать ее никто не будет. Ведь тогда у Нацбанка не останется на счету ни единого собственного доллара. Остается один проверенный способ – девальвация нацвалюты и максимальная временная отсрочка по валютному спросу на межбанке.

Совершенно не случайно, в этом контексте, полгода назад был запущен слух о том, что НБУ готовит выпуск тысячегривневой купюры. В интернете даже появились снимки будущей купюры. Любой банкир в Украине знает, что это первый признак того, что гривну в очередной раз опустят. Так было, например, в 2008-м. При якобы укреплении курса гривны с 5,0 до 4,5 за доллар, на рынке появляется 500 гривневая купюра. А спустя полгода курс падает на пике паники до 25 и стабилизируется на уровне 8 гривен за доллар. То есть нацвалюта обесценивается без малого вдвое.

Какой спуск будет в этот раз можно только гадать. При том, что в следующем году сумма выплат по обслуживанию внешнего долга составит 4,1 млрд, а в 2019-м – 6,1 млрд долларов, а в 2020-м еще 7,5 млрд. Смешно даже говорить, что Киев за счет резервов НБУ и без помощи МВФ способен оплатить эти суммы. В Фонде это тоже прекрасно понимают, потому выкручивать руки украинскому руководству в исполнении взятых политических и экономических обязательств будут до предела.

Следует отметить, что игры НБУ в отсрочку по удовлетворению валютного спроса импортеров, кардинально минусуют поступления от последних налоговых выплат в бюджет. Так что сохранение иллюзорной курсовой стабильности на межбанке чревато ростом дефицита госбюджета.

Сумма выплат Украины в ближайшие три года по сути не оставляют гривне шанса устоять от многократного обесценивания. А это чревато обрушением всей социальной сферы страны.

Впрочем, она и так уже почти уничтожена. Ведь национальные долги, которые множит нынешнее руководство Украины не оставляют финансового пространства для госзаботы о социалке.

Более того, социальная сфера превращена в рэкет населения со стороны власти.

Пример первый. Нафтогаз. За девять месяцев текущего года заплатил в госбюджет страны 91,5 млрд гривен налогов и дивидендов. Или 16% от общих поступлений. Получив при этом чистой прибыли в районе 35 млрд. Таким образом за девять месяцев из населения только Нафтогазом было выкачано более 125 млрд гривен. Фактически косвенный налог на газ, тепло и горячую воду за счет монополии государства. А что отдал госбюджет из этих денег населению? Не больше половины, через субсидии. Классный развод лохов.

При этом, в самом Нафтогазе не устают повторять, что свою прибыль они получают исключительно за счет транзита российского газа. А вот поставки ЖКХ – сплошные убытки. Странным образом цифры оплаты транзита совпадают с объемами чистой прибыли. Так, будто Нафтогаз, качая голубое топливо из РФ в Европу, ничего не тратит на содержание и ремонт ГТС, компрессорных станций, газохранилищ и пр. В самом деле, как признаться, что прибыль они качают из карманов соотечественников? Неловко.

Пример второй. Упразднение обязательств Пенсионного фонда в ближайшее десятилетие перед будущими пенсионерами. На входе в пенсионную реформу имели требование МВФ увеличить возраст пенсионеров на 2-3 года. Но, вероятно, расчеты показали, что ПФ все равно останется в дефиците, при том, что минимальный трудовой стаж оставался на уровне 15 лет. И тогда родилась конгениальная идея. Пенсионный возраст не поднимать, но на 20 лет, то есть до 35, увеличить трудовой стаж для выхода на заслуженный отдых. Короче стукнуло тебе 60, а стажа всего 20 лет, трудись еще 15. Или в 65 выходи на пособие. В треть от минимальной пенсии. Сейчас это чуть более 300 гривен. Умно? Умно. При том, что человек платит в ПФ по полной, но, не дотянув до 35 лет стажа, получает треть от положенного. За десять лет ПФ может по такой формуле из дефицитного стать сверхприбыльным. Даже в МВФ до такой циничной формы лохотрона не додумались. Куда им до наших гениев развода?

Пример третий. Реформа здравоохранения. Если пройдет, то это просто клондайк для госбюджета. С учетом цен на обследования и операции от семи тысяч за удаление фурункула и сотен тысяч за обследование внутренних органов, украинцы вынуждены будут прибегать к формуле лечения по принципу: продал квартиру – лег в больницу. С учетом того, что украинцы чемпионы по версии ВОЗ всех видов болезней на европейском континенте, отчисления Нафтогаза в госбюджет, по сравнение с теми, что будет делать медицина просто крохи.