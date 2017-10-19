Мечты о транше. Как МВФ изменит свои требования к Украине

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Кабмин надеется получить следующий транш кредита МВФ до конца этого года. Для этого Киев обязался провести антикоррупционную, приватизационную и пенсионную реформы и решить вопрос с ценами на газ. Недавно принятую пенсионную реформу МВФ уже изучает. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк после встречи с руководством фонда.

Какие требования МВФ осталось выполнить Украине и насколько ожидания властей оправданы, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономический эксперт Максим Праздников.

Каковы итоги встречи министра финансов Украины с руководством МВФ?

— Насколько я знаю, речь шла действительно о той пенсионной реформе, которая была внедрена, и, с точки зрения МВФ, это — не совсем реформа, скорее, это первоначальные шаги во внедрении полностью функциональной и полноценной пенсионной реформы. Второй вопрос, который стоял и который обсуждался, касался ценообразования на газ. Было достигнуто определенное взаимопонимание о формуле расчета, но опять же, пока нет еще обратной связи, насколько была зафиксирована новая цена. То, что мы предлагали, это сделать перерасчет, отталкиваясь от цены на хабе, то есть хаб минус, а не хаб плюс, как есть на сегодняшний день. Насколько это было согласовано с позицией МВФ — пока что вопрос еще открыт.

Верно ли, что цена на газ — один из главных камней преткновения?

— Я бы не выделял исключительно единственным вопросом цену на газ. Те требования, которые предъявлял МВФ, они касались нескольких пунктов. Это и пенсионная реформа, и создание антикоррупционного суда, и, действительно, ценообразование на газ. В свое время там еще присутствовал пункт, касающийся приватизации земли, но со временем его убрали. То есть, это несколько вопросов, которые идут в комплексе, и каждый из которых — достаточно существенный и значимый. Поэтому, честно говоря, в экспертной среде преобладают определенные сомнения относительно того, насколько будет возможно получить транш до конца года, и я бы скорее оценил это как негативную возможность на сегодняшний день.

Переговоры по новой формуле цены на газ будут продолжаться с МВФ дистанционно. Насколько они могут затянуться?

— До конца этого года. То есть, никто не дал какой-то конкретики. Одно сказано, что, да, мы будем дистанционно продолжать переговоры, но сколько? Можно сказать, что мы продолжаем переговоры, и какой-то даты на сегодняшний день нет. То есть, это процесс, который может затянуться до конца года и пройти весь отопительный сезон, и в результате деньги не будут получены.

Вместе с тем, глава Минфина подчеркнул, что вопрос цены на газ — чрезвычайно деликатный, и цена должна быть справедливой. Что он имеет в виду?

— На самом деле, речь идет о том, что изначально планировалось поднять цену на газ, причем уже где-то начиная с октября, приблизительно на 17%. К чему бы это привело? К тому, что цена выросла бы как для промышленных потребителей, так и для населения. А по состоянию на сегодня уже можно говорить, что порядка 60% людей в той или иной форме обращаются за субсидиями, получают субсидии на оплату газа, оплату коммунальных услуг. То есть, дальнейший рост цен ни к чему хорошему бы не привел. Соответственно, речь идет о том, чтобы делать этот перерасчет на как можно более низкой базе. Да, там есть договоренность о том, что мы привязываемся к цене иностранного газа, но все уперлось в эту формулу, как это будет рассчитываться. По цене на транзите, по цене на хабе — то есть хаб плюс транзит или хаб минус транзит. Собственно, переговоры идут об этом.

Почему, несмотря на то, что переговоры идут, и была договоренность с МВФ об увеличении цены на газ, сейчас официальный Киев, сопротивляется выполнению этого обязательства?

— В данном случае, это некий микс и сочетание и экономических пунктов, и политических. Конечно, не нужно забывать о том, что все меньше времени остается до предстоящих выборов. Понятно, что определенные реформы, они идут в пользу приобретения позитивного отношения электората. Да, та же самая пенсионная реформа, назовем её так, или, как минимум, первые шаги, которые были направлены на реформирование солидарной системы, они принесли определенные позитивные баллы правительству за счет достаточно существенного роста пенсий.

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В то же время, тут же провести компенсацию за счет поднятия цен на газ и коммунальные услуги, фактически, это существенно сыграло бы в минус, то есть это не имело бы никакого позитивного эффекта. Естественно, это вызвало бы и дальнейшие расходы правительства на субсидии и негативную реакцию населения. Поэтому здесь — достаточно удачное сочетание экономических и политических факторов, которые на сегодняшний момент заставляют по максимуму оттягивать внедрение более высокой цены. То есть, рано или поздно это все равно произойдет, просто здесь вопрос в том, насколько долго это получится оттягивать.

Что, кроме уже принятой пенсионной реформы, нужно выполнить Украине, чтобы получить транш МВФ до конца года?

— Я, честно говоря, несколько сомневаюсь, что мы успеем до конца года все осуществить, кроме того, на самом деле, эти деньги на сегодняшний день не являются столь критичными, особенно после того, как Минфин достаточно успешно вышел на внешние рынки заимствований и привлек три миллиарда. То есть, какого-то такого жесткого давления насчет того, что если мы не получим сумму в 1,9 или 2 миллиарда, и произойдет либо обвал курса, либо мы не досчитаемся каких-то денег на какие-то государственные программы, такого на сегодняшний день нет.

Да, это определенный сигнал для внешних кредиторов, других инвесторов, о том, что мы задерживаем работу с МВФ. Но это не является критичным. Все это прекрасно понимают, что достаточно существенные выплаты нам предстоят в 2019 году, и в 2018-м, но на сегодняшний день какой-то такой критической довлеющей массы по необходимости привлечения этих денег — нет. И это все прекрасно понимают, поэтому, в общем, реформы идут, какое-то движение есть, но я не могу сказать, что этот очередной транш является дамокловым мечом, который висит на сегодняшний день и все в ожидании этих денег.

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Стоит отметить, что экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что кредиты МВФ нужны только для стран-неудачниц. По его словам, Польша не только отказалась от кредита МВФ, но и не брала его в последние годы, что никак не помешало ее экономике показывать устойчивый рост. А эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец в эфире "ГС" заявил, что план Кабмина получить транш в этом году – слишком оптимистичный.