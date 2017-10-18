Хозяйке на заметку. Владельцу фальшивых купюр не позавидуешь

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В Украине продолжают поступать поддельные банкноты. Любимый номинал у фальшивомонетчиков — 100 долларов. Некоторые из подделок недавно обнаружил Нацбанк. Речь идет о банкнотах серии 2006А с имитацией инфракрасной и магнитной защиты. В настоящих банкнотах этой серии первая буква серийного номера — "K".

Ситуацию с фальшивомонетничеством прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

Дайте практические рекомендации, как можно отличить поддельную банкноту американских долларов от настоящей? На что обращать внимание прежде всего?

— В бытовых условиях ее практически невозможно отличить. Поэтому рекомендация только одна — приобретать, если у вас есть потребность в иностранной валюте, только в отделениях банка, в которых есть соответствующее оборудование, и в котором буквально все купюры проходят через специальный сканер, который выявляет фальшивые доллары.

Коммерческие обменные пункты подлежат этой классификации?

— Конечно, если они зарегистрированы и имеют лицензию Национального банка на осуществление валютообменных операций, то они должны быть оборудованы полным комплектом оборудования, которое позволяет выявлять фальшивые купюры. Надо понимать, что технология подделок развивается совместно с технологиями защиты дефнежных купюр. Поэтому, конечно, если где-то попадается старое оборудование, которое не определяет цветовые гаммы либо еще что-то, то, конечно, можно нарваться на фальшивые вещи. Но это в некой степени антураж современной жизни — всегда фальшивые деньги присутствуют на рынке в той или иной степени, но критической массы, к счастью, в Украине нет.

Радио Голос Столицы/Скриншот Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото

Сколько уровней защиты в американской банкноте?

— Существуют явные и скрытые системы защиты любой денежной купюры. Что такое явные? Явные — это то, что мы видим воочию: цветовая гамма, какая-то магнитная полоса, какие-нибудь рифленые полоски, которые специально наносятся. Это специальное качество бумаги и так далее. И то, что мы можем определить визуально. Существуют специальные скрытые формы, которые можно определить исключительно специальным оборудованием, и которые, как я сказал, в бытовых условиях невозможно определить. Вся проблема в том, что ведь, если касаемо доллара, тут тоже есть одна проблема. Ведь на сегодняшний момент правительство США не выводит из оборота. Поэтому в обороте находятся все доллары, которые выпущены еще с прошлого века. Я имею в виду с позапрошлого века. Поэтому можно попадать на купюры, которые выпущены в 50-х годах. Они имеют одну степень защиты, в 60-х годах – другую и так далее. И они все, если они выпущены правительством США, действительны. Тут тоже есть проблема. Поэтому нужно обращать внимание при покупке валюты год выпуска. Потому что чем она новее, тем у нее более высокая степень защиты. Я думаю, здесь нет такой прямой корреляции чем новее — тем больше подделок.

Как происходит процедура изъятия фальшивой купюры?

— В данной ситуации, конечно, при выявлении фальшивой купюры составляется акт, приглашаются правоохранительные органы, которыми изымаются эти купюры и возбуждается уголовное дело, а далее начинается следствие. Что касается владельца этой купюры, то ему можно только посочувствовать.

Никаких процедур защиты не существует?

— Нет, здесь вопрос исключительно находится в плоскости "где ты взял эту валюту". Потому что, если ты ее взял в банке, у тебя есть на руках чек, квитанция, то ты по большому счету можешь хотя бы иметь претензии к этому банку, если он тебе фальшивую валюту выдал. Можно потребовать компенсацию ущерба. Но если ты эту валюту купил с рук или нашел у себя там где-то в диване, в подушке, то это твоя уже беда.

Как часто нужно купюры изымать из обращения?

— Изношенность имеет значение. Особенно это касается долларов США, потому что доллары США являются мировой валютой. И, конечно, степень и уровень подделок достаточно критичны. И когда получается этот критичный объем, правительство США начинает вводить новые системы защиты. Соответственно, выпускают новую купюру, но при этом, как я повторяюсь, он не выводит из оборота старые купюры действующие, а планомерно старые изымает. Что такое старые изымает? Также, как и делает Украина с гривной и любая страна. То есть любая бумажная купюра имеет свою степень изношенности и существуют процедуры, которые банки, когда получают на инкассации бумажные купюры, проводят анализ. И есть несколько признаков, по которым определяется степень изношенности. И эти изношенные купюры должны быть отдельно отсортированы и сданы в Национальный банк. Национальный банк их утилизирует. Соответственно, если говорить глобально, то производится выпуск новых банкнот. Примерно такая процедура.

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Если долларовая купюра оказалась сильно изношена, украинские банки возьмутся ее обменять?

— Если мы говорим о гривне, то, безусловно. Каждое отделение банка обязано принять у любого человека гривну поношенную, стертую, испорченную и так далее и выдать тот же самый эквивалент в нормальных денежных единицах. Это обязанность банков. Если мы говорим о купюрах долларов, то это вопрос уже на рассмотрении того или иного банка. На сегодняшний момент на рынках существует сервис, при котором берутся испорченные купюры — доллары, евро и так далее, проводится инкассация в зону их эмиссии. Там проходит обмен и по разнице комиссии возмещает эти деньги. Процент может быть 10-15 от суммы испорченных купюр.

То есть наличие этого процента, который берут за услугу, абсолютно законный?

— Конечно, да. Если вы не хотите, то, пожалуйста, летите в США с долларами или в еврозону, заходите в любой банк и вам обменяют и без комиссии. Это уже сервисная работа, которая не находится в сфере обязательных действий.

К слову, в эфире Голоса Столицы главный редактор журнала Деньги.ua Александр Крамаренко заявил, что гривна будет девальвировать до тех пор, пока в Украине будут чересчур высокие налоги.