В Киеве массово распространяют фальшивые деньги

Фото из открытых источников

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В Киеве участились случаи выявления фальшивых купюр. Киевляне жалуются на форумах, что получили такие на сдачу в супермаркете, в такси и даже при обмене денег в пунктах обмена.

Смотрите также: СБУ показала, как печатали фальшивые купюры $100 и $50 в Тернопольской области

Только на этой неделе фальшивки были обнаружены дважды. В полиции просят граждан быть внимательными, а в случае выявления фальшивок немедленно обращаться с заявлением в полицию.

В киевской полиции советуют в случае выявления подделки сразу обращаться к ним и не пытаться сбыть купюру, ведь вас самих могут обвинить в мошенничестве.

Отличить качественные фальшивые купюры от настоящих не так уж и просто.

"Фальшивомонетчики иногда подделывают деньги так, что отличить их без спецоборудования невозможно, — объяснил "Сегодня" советник президента ассоциации украинских банков Алексей Кущ. — Если есть сомнения, лучше проверить купюры в банке. Чаще всего подделывают купюры номиналом 20 и 50 гривен. Они самые ходовые, люди к ним не присматриваются".

Напомним, Межрегиональную преступную группировку, специализирующуюся на изготовлении и сбыте подделок иностранной валюты в особо крупных размерах, обезвредили в Тернопольской области сотрудники СБУ.