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08.09.201712:56
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    Киев

    В Киеве массово распространяют фальшивые деньги

    (обновлено: )21420
    Столичные правоохранители советуют в случае выявления подделки сразу обращаться в полицию и не пытаться сбыть купюру. Отличить качественные фальшивые купюры от настоящих не так уж и просто.
    Фальшивая 50-гривневая купюра немного меньше по размеру, картинка размыта.
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В Киеве участились случаи выявления фальшивых купюр. Киевляне жалуются на форумах, что получили такие на сдачу в супермаркете, в такси и даже при обмене денег в пунктах обмена.

    Смотрите также: СБУ показала, как печатали фальшивые купюры $100 и $50 в Тернопольской области

    Только на этой неделе фальшивки были обнаружены дважды. В полиции просят граждан быть внимательными, а в случае выявления фальшивок немедленно обращаться с заявлением в полицию.

    В киевской полиции советуют в случае выявления подделки сразу обращаться к ним и не пытаться сбыть купюру, ведь вас самих могут обвинить в мошенничестве.

    Отличить качественные фальшивые купюры от настоящих не так уж и просто.

    "Фальшивомонетчики иногда подделывают деньги так, что отличить их без спецоборудования невозможно, — объяснил "Сегодня" советник президента ассоциации украинских банков Алексей Кущ. — Если есть сомнения, лучше проверить купюры в банке. Чаще всего подделывают купюры номиналом 20 и 50 гривен. Они самые ходовые, люди к ним не присматриваются".

    Напомним, Межрегиональную преступную группировку, специализирующуюся на изготовлении и сбыте подделок иностранной валюты в особо крупных размерах, обезвредили в Тернопольской области сотрудники СБУ.

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