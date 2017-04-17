Пейдж назвал "абсолютно фальшивыми" доказательства о его работе на Россию - СМИ

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Экс-советник президента США Дональда Трампа Картер Пейдж назвал "абсолютно фальшивыми" якобы имеющиеся у американских спецслужб доказательства того, что он является российским агентом, сообщает издание Washington Times.

"Ошибки (в докладе) настолько смехотворные и забавные, что у меня просто нет слов. Это настолько дико, что просто потрясает", — цитирует газета слова Пейджа по поводу доказательств того, что он действовал от имени Москвы.

Газета New York Times со ссылкой на неназванного правительственного чиновника ранее сообщала, что министерство юстиции США получило в прошлом году секретный ордер от суда на прослушку Картера Пейджа — бывшего советника Дональда Трампа — на основе якобы имеющихся доказательств того, что он является российским агентом.

Ранее СМИ опубликовали материал о том, что Пейдж в прошлом имел контакты с представителями российской разведки, события, как утверждается, произошли еще в 2013 году, когда Трамп не собирался баллотироваться в президенты, а Пейдж не был его советником. За три года до этого он работал консультантом в области энергетики. Именно в таком качестве, как писали СМИ, его пытались завербовать "российские шпионы". А в скандальном докладе с компроматом на Трампа, составленном бывшим сотрудником MИ-6 Кристофером Стилом, утверждалось, что в ходе визита в Москву в июле 2016 года экс-советник тайно встречался с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Эту информацию Пейдж уже опровергал.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опровергает их и Белый дом, и сам Трамп, называя подобные сообщения "охотой на ведьм" и политически мотивированными действиями его противников в ответ на поражение на выборах.