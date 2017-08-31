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    СБУ задержала изготовителей фальшивых документов для россиян

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    По информации СБУ, члены группировки изготавливали фальшивые документы для граждан РФ и стран Ближнего Востока, которых сообщники должны были нелегально переправлять через государственную границу Украины.
    СБУ задержала изготовителей фальшивых документов для россиян
    СБУ

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала в Киеве участников организованной группы, которые изготавливали поддельные документы для граждан России и стран Ближнего Востока.

    СБУ показала, как печатали фальшивые купюры $100 и $50 в Тернопольской области. Видео
    Канал СБУ на Youtube
    СБУ показала, как печатали фальшивые купюры $100 и $50 в Тернопольской области

    "Сотрудники Службы безопасности Украины… задержали в Киеве участников организованной группы, которые изготавливали поддельные документы для легализации нелегальных мигрантов в нашей стране. Правоохранители установили, что члены группировки изготавливали фальшивые документы для граждан РФ и стран Ближнего Востока, которых сообщники должны были нелегально переправлять через государственную границу Украины", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати госорганов Украины, частных организаций, банковских учреждений, нотариусов, бланки паспортов и свидетельств о рождении.

    "Значительную часть изъятых правоохранителями документов составляли паспорта граждан Российской Федерации, а также иностранцев из регионов с повышенной террористической активностью. Сейчас СБ Украины осуществляет проверку причастности владельцев этих документов к террористической и иной противоправной деятельности во вред национальной безопасности Украины", — заявили в ведомстве.

    СБУ
    СБУ задержала изготовителей фальшивых документов для россиян

    Организатора группы уведомили о подозрении по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", он взят под стражу. Досудебное расследование продолжается, добавили в СБУ.

    Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак выступил за введение с Россией визового режима.

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