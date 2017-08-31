КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала в Киеве участников организованной группы, которые изготавливали поддельные документы для граждан России и стран Ближнего Востока.

"Сотрудники Службы безопасности Украины… задержали в Киеве участников организованной группы, которые изготавливали поддельные документы для легализации нелегальных мигрантов в нашей стране. Правоохранители установили, что члены группировки изготавливали фальшивые документы для граждан РФ и стран Ближнего Востока, которых сообщники должны были нелегально переправлять через государственную границу Украины", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати госорганов Украины, частных организаций, банковских учреждений, нотариусов, бланки паспортов и свидетельств о рождении.

"Значительную часть изъятых правоохранителями документов составляли паспорта граждан Российской Федерации, а также иностранцев из регионов с повышенной террористической активностью. Сейчас СБ Украины осуществляет проверку причастности владельцев этих документов к террористической и иной противоправной деятельности во вред национальной безопасности Украины", — заявили в ведомстве.

СБУ СБУ задержала изготовителей фальшивых документов для россиян

Организатора группы уведомили о подозрении по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", он взят под стражу. Досудебное расследование продолжается, добавили в СБУ.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак выступил за введение с Россией визового режима.