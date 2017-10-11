МВФ предупредил о новом финансовом кризисе

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Мир окажется в новом финансовом кризисе, если суммарное долговое бремя стран G20 останется в размере 135 триллионов долларов, заявил Международный валютный фонд, пишет Financial Times.

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"Хотя ситуация кажется спокойной, уязвимости развиваются и остаются без должного внимания. Это может поколебать глобальное экономическое восстановление", — сказал надзиратель МВФ за финансовой стабильностью Тобиас Адриан.

По его словам, хорошие времена способствуют развитию самоуверенности и положительно действуют на распространение финансовых излишеств.

В отчете МВФ под названием "Глобальная финансовая стабильность" указано, что если дела будут продолжать двигаться в том же направлении, мир ждет новый финансовый кризис, во время которого цены на акции упадут на 15%, внутренние цены — на 9%, а глобальный ВВП сократится на 1,7%.

Отмечается, что новый кризис будет втрое слабее кризиса 2008 года, но в МВФ отмечают, что он все равно будет широким и ощутимым.

Как сообщалось ранее, МВФ предупредил Испанию о том, что политическая напряженность в Каталонии после проведения референдума о независимости может понизить инвестиционное и потребительское доверие в стране.