Министр сообщил, когда Украина ждет следующий транш от МВФ

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Украина все еще приверженна программе МВФ и ждет поступления следующего транша в ее рамках до конца 2017 года, сообщил в интервью Reuters министр финансов Александр Данилюк в Лондоне.

Читайте также: Корнейчук: в бедность народ вгоняет не МВФ, а Порошенко и Гройсман

"Могу сказать, что мы ценим наше сотрудничество, мы ценим нашу приверженность программе. Это позиция правительства и премьер-министра. Наша цель — успешно завершить программу в 2018 году", — отметил он.

По информации СМИ, на этой неделе Данилюк отправится в Вашингтон на переговоры с МВФ на фоне опасений, что программа замедлила ход.

По словам министра, Украина готова обсуждать любые вопросы, которые возникнут у МВФ по поводу пенсионной реформы, одобренной украинским парламентом на прошлой неделе.

Ранее СМИ сообщали, что приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украину откладывается из-за отсутствия прогресса в вопросе назначения главы Нацбанка Украины вместо Валерии Гонтаревой, которая еще в мае подала в отставку.