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    Министр сообщил, когда Украина ждет следующий транш от МВФ

    (обновлено: )13003
    По словам министра Данилюка, Украина готова обсуждать любые вопросы, которые возникнут у МВФ по поводу пенсионной реформы, одобренной украинским парламентом на прошлой неделе.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Украина все еще приверженна программе МВФ и ждет поступления следующего транша в ее рамках до конца 2017 года, сообщил в интервью Reuters министр финансов Александр Данилюк в Лондоне.

    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вы платить будете? Ждать ли Украине очередного транша МВФ?

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    "Могу сказать, что мы ценим наше сотрудничество, мы ценим нашу приверженность программе. Это позиция правительства и премьер-министра. Наша цель — успешно завершить программу в 2018 году", — отметил он.

    По информации СМИ, на этой неделе Данилюк отправится в Вашингтон на переговоры с МВФ на фоне опасений, что программа замедлила ход.

    По словам министра, Украина готова обсуждать любые вопросы, которые возникнут у МВФ по поводу пенсионной реформы, одобренной украинским парламентом на прошлой неделе. 

    Ранее СМИ сообщали, что приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украину откладывается из-за отсутствия прогресса в вопросе назначения главы Нацбанка Украины вместо Валерии Гонтаревой, которая еще в мае подала в отставку.

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