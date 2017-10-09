Вы платить будете? Ждать ли Украине очередного транша МВФ?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

В октябре в Украину прибудет миссия Международного валютного фонда. Перед ней стоит задача понять, все ли сделано для того, чтобы выделить Украине очередной транш.

Сейчас основные требования со стороны МВФ к Украине — проведение реформ. Среди них: пенсионная реформа, которая уже одобрена парламентом и подписана президентом, ускорение приватизации, внедрение медицинской и образовательной реформ, а также борьба с коррупцией и создание Антикоррупционного суда, и другие реформы.

Так выполнит ли Украина все условия для получения транша, и возможно ли, что до конца года МВФ все же выделит кредитные средства, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал шеф-редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный.

gs.fm Редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки для України зараз важливо отримати транш від МВФ? І чому?

— Насправді транш, якщо говорити про золотовалютний резерв, який має збільшитися на два мільярди, це дійсно важливо. Але важливо інше. Важливо як міжнародні експерти, міжнародні інвестори поставляться до того, що Україна отримає чи не отримає цей транш. Тому що якраз передача цього траншу Україні говорить про те, що Україна іде правильним шляхом, і можуть в Україну піти інвестиції, тобто можуть бути направлені кошти в окремі галузі, які будуть виробляти нові робочі місця, і це для України буде благом. Самі гроші МВФ не настільки важливі, це все-таки більше економічний і політичний фактор. Але, якщо говорити, чи піде цей транш в Україну, в мене дуже великі сумніви, що цього року ми щось отримаємо. Тому що дійсно сьогодні ми побачили те, що відбулася, що називається, політична воля з боку президента, і парламент проголосував за пенсійну реформу — це дуже важливий крок. Але, якщо подивитися уважно на пенсійну реформу, то можна побачити, що хоча декларувалося те, що пенсійний вік не буде підвищений, але він фактично буде підвищений, після 2023 року ми побачимо те, що на пенсію можуть фактично очікувати чоловіки, яким виповнилося не менше 65 років. 66 років — це середній, скажімо так, мінімум, коли чоловіки в Україні помирають. Тобто і ця цифра, коли іде надалі до зменшення. Тобто можна говорити про те, що доживе до пенсії досить невелика частина, і коли депутати самі зрозуміють, за що вони проголосували, я думаю, ми побачимо в парламенті досить неодностайні якісь хвилі. Це один момент.

Другий момент — потрібні ще і лікарняна реформа, і створення Антикорупційного суду. Створення Антикорупційного суду — це найбільша, скажімо так, проблема, і я не бачу одностайності в експертів, які стверджують, що взагалі така структура не потрібна Україні. Краще все-таки зробити судову реформу, яка забезпечить нормальний європейський, скажімо так, законами, прийняття суддями рішень, а не те, що ми бачимо зараз. Тобто така нова структура, як Антикорупційний суд, в Україні навряд чи потрібна. І ще один такий момент, який не прописаний в Меморандумі з МВФ, але він зараз дуже важливий, і на нього МВФ звертає досить велику увагу. Ми бачимо, що з травня наш Національний банк не має голови, фактично Гонтарева пішла в відставку, але на її місце ніхто не призначений. Ми бачимо, що фактично президент підставив Гонтареву під тиск вулиці, коли на неї тиснули люди з досить незрозумілою орієнтацією і обписували їй паркани, і її фізично, що називається, пробували скривдити, з боку правоохоронних органів ніякої підтримки не відбувалось. Це фактично стало тою краплею, яка заставила її піти у відставку. З травня фактично Україна не має голови Національного банку. І Порошенко, хоча обіцяв те, що внесе нову кандидатуру, цього до сих пір не зробив, і це фактично є тою причиною, чому МВФ не повернувся в Україну минулого місяця і нібито збирається зараз. Поки не буде внесена кандидатура голови Національного банку в парламент, то я не думаю, що основна місія МВФ приїде в Україну, технічно місія в вересні спрацювала, спрацювала непогано, і всі висновки були надані, і чекаємо тільки основної місії.

То можливо, щодо голови Нацбанку, такої кандидатури слід чекати вже найближчим часом?

— Ми дуже на це сподіваємось. Але я не бачу одностайності в тому, що така кандидатура буде внесена. Ми бачимо, що наш комітет з питань банківської діяльності, він дуже чекає перелік кандидатур, він хоче їх розглядати і він каже про те, що непотрібно вносити одну кандидатуру, і налаштований на те, щоб якось обговорювати з економічним співтовариством, хто краще буде головою. Але навіть перелік осіб не був досі привнесений. Але я вам скажу про те, що відбувається взагалі в банківській спільноті: переважна більшість банкірів зараз фактично сидить і чекає, коли прийде новий голова Нацбанку і скаже, що їм робити, тобто роботи немає. І це не може не бентежити МВФ, і тому він зараз займає досить таку позицію, що — пане президенте, давайте нарешті визначимось і внесемо кандидатури в Верховну Раду.

Додатковим фактором впливу на перспективи співпраці з МВФ є дискусія про ціни на газ для населення. Уряд намагається не допустити їх підвищення, а МВФ наполягає, що Україна повинна зберегти ринкові механізми ціноутворення на енергоресурси. Що ж чекати в цьому питанні від українського уряду? Чи готовий він підняти тарифи задля траншу від МВФ? РИА Новости Украина Евгений Котенко МВФ как прикрытие. Кабмин повысит цены на газ в любой момент — Землянский

— Це теж один такий крок, але я вам скажу те, що потребує справді МВФ. МВФ потребує, щоб у нас нарешті відбувся бездефіцитний бюджет, тобто дефіцит, який ми зараз покриваємо боргами з інших структур, він нарешті почав зменшуватись і став нульовим. Таким чином він бачить, що є діра в "Нафтогазі", який постійно недоотримує від користувачів теплоенергії, і таким чином підвищенням цін на енергоносії для населення і для підприємств можна закрити діру в "Нафтогазі". МВФ не потребує фактичного підняття цін для населення, ви розберіться, будь ласка, самі, що у вас із вашим бюджетом для того, щоб зробити те, щоб він був бездефіцитним. Але зараз це виходить на те, що фактично вже котрий рік ціни на газ для деяких постачальників починають якимось чином дотуватися і зменшуватись, а за рахунок населення фактично відбувається перекриття дефіциту "Нафтогазу".

Що буде, якщо МВФ грошей не дасть до початку наступного року?

— Навіть, якщо ми побачимо заяви МВФ про те, що кредит буде наданий, але фізично ми бачимо уже зараз іде котрий місяць, і в цьому році гроші навряд чи поступлять на рахунки НБУ, тобто цього року взагалі не думаю, що будуть кредити МВФ. Але для держави я не думаю, що це буде якась біда. Ми бачимо те, що уряд вже зміг вийти на міжнародні ринки і запозичити досить немалі кошти, і це відбулося з початку кризи, і це є дуже добрий крок, за яким можуть слідкувати те, що українські компанії, підприємці зможуть виходити за кордон і в інвесторів запозичити кошти. Тобто навіть, якщо транш МВФ цього року не перетне кордон України, нічого страшного для України не відбудеться.

На що повинні будуть направити кредитні кошти МВФ?

— Вони будуть спрямовані в резерви, тому що наступні ще п'ять років ми маємо повернути міжнародним фінансовим структурам близько 30 млрд доларів, і це фактично перекредитування майбутніх запозичень, які ми маємо повернути.

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Напомним, специалист отдела продаж ИК Dragon Capital Сергей Фурса считает, что сроки получения Украиной очередного транша МВФ не важны, главное — оставаться в программе.