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    Экономика

    МВФ сохранил прогноз по экономике Украины

    (обновлено: )12
    Прогноз МВФ для Украины на 2018 год остался неизменным – с ростом ВВП на 3,2% при инфляции на конец периода в размере 7%.
    Международный валютный фонд (МВФ)
    Фото из аккаунта МВФ на Flickr

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2017 году на 2% при потребительской инфляции на конец года в размере 10%, говорится в октябрьском докладе Фонда о перспективах развития мировой экономики, опубликованном на официальном сайте МВФ.

    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вы платить будете? Ждать ли Украине очередного транша МВФ?

    Ранее Фонд обнародовал аналогичные показатели ожидаемого роста ВВП Украины в текущем году и инфляции на конец периода.

    Прогноз для Украины на 2018 год также остался неизменным – с ростом ВВП на 3,2% при инфляции на конец периода в размере 7%.

    Дефицит текущего счета платежного баланса, по прогнозам МВФ, составит 3,3% ВВП в 2017 и 3% ВВП в 2018 году.

    Показатель безработицы Фонд ожидает на уровне 9,5% и 9,3%, соответственно.

    Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина все еще привержена программе МВФ и ждет поступления следующего транша в ее рамках до конца 2017 года.

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