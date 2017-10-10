МВФ сохранил прогноз по экономике Украины

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2017 году на 2% при потребительской инфляции на конец года в размере 10%, говорится в октябрьском докладе Фонда о перспективах развития мировой экономики, опубликованном на официальном сайте МВФ.

Ранее Фонд обнародовал аналогичные показатели ожидаемого роста ВВП Украины в текущем году и инфляции на конец периода.

Прогноз для Украины на 2018 год также остался неизменным – с ростом ВВП на 3,2% при инфляции на конец периода в размере 7%.

Дефицит текущего счета платежного баланса, по прогнозам МВФ, составит 3,3% ВВП в 2017 и 3% ВВП в 2018 году.

Показатель безработицы Фонд ожидает на уровне 9,5% и 9,3%, соответственно.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина все еще привержена программе МВФ и ждет поступления следующего транша в ее рамках до конца 2017 года.