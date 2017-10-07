Украина предложит МВФ новую цену на газ - СМИ

MANDEL NGAN/AFP

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Украина собирается на будущей неделе предоставить МВФ новые предложения по ценообразованию на газ, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на Reuters.

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По данным СМИ, в случае если министр финансов Александр Данилюк и МВФ не смогут достичь консенсуса на переговорах в Вашингтоне, у Украины будет два варианта: первый — согласиться с требованиями МВФ, и второй — "сказать, что мы можем жить без МВФ, украинцы стоят больше, чем МВФ, и не заботиться об этом сотрудничестве, принять политическое решение и утвердить формулу".

Ранее первый заместитель директора-распорядителя Фонда Дэвид Липтон заявил, что МВФ призывает Украину соблюдать обязательства по повышению цены на газ для населения.