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    Экономика

    Украина предложит МВФ новую цену на газ - СМИ

    (обновлено: )5801
    По данным СМИ, в случае если министр финансов Александр Данилюк и МВФ не смогут достичь консенсуса на переговорах в Вашингтоне, у Украины будет два варианта.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    MANDEL NGAN/AFP

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Украина собирается на будущей неделе предоставить МВФ новые предложения по ценообразованию на газ, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на Reuters.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По данным СМИ, в случае если министр финансов Александр Данилюк и МВФ не смогут достичь консенсуса на переговорах в Вашингтоне, у Украины будет два варианта: первый — согласиться с требованиями МВФ,  и второй — "сказать, что мы можем жить без МВФ, украинцы стоят больше, чем МВФ, и не заботиться об этом сотрудничестве, принять политическое решение и утвердить формулу".

    Ранее первый заместитель директора-распорядителя Фонда Дэвид Липтон заявил, что МВФ призывает Украину соблюдать обязательства по повышению цены на газ для населения. 

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