Бес в ребро. 68-летний экс-глава МВФ женился в четвертый раз

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КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Бывший глава Международного валютного фонда (МВФ) 68-летний Доминик Стросс-Кан, ушедший из политики после многочисленных секс-скандалов, женился на уроженке Марокко, пишет газета Parisien.

Избранницей скандального политика стала 49-летняя Мириам Л"Ауфир.

"Да, он женился на Мириам, бракосочетание состоялось в выходные в Марракеше, где они проживают", — сообщили изданию в окружении Стросс-Кана, для которого это будет уже четвертый брак.

Л"Ауфир изучала мультимедийные технологии во Франции и в настоящее время возглавляет собственное агентство.

В бытность директором МВФ Стросс-Кан считался одним из реальных претендентов на пост президента Франции. Однако весной 2011 года он был арестован в Нью-Йорке, после того как горничная отеля Sofitel заявила, что глава МВФ пытался ее изнасиловать. Спустя несколько дней Стросс-Кан добровольно ушел со своего поста, а заодно выбыл и из французской президентской гонки. Уголовное дело против него было закрыто 23 августа 2012 года.

Через некоторое время во Франции против Стросс-Кана было возбуждено дело по обвинению в сутенерстве. Следствие полагало, что Стросс-Кан и другие фигуранты организовывали вечеринки с участием проституток во Франции и за рубежом или принимали в них участие. В июне 2015 года суд признал политика невиновным.