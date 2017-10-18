Транша не будет? Переговоры с МВФ зашли в тупик - СМИ

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источники в правительстве.

Информация о сложностях в переговорном процессе появилась по итогам переговоров министра финансов Украины Александра Данилюка в Вашингтоне с руководством МВФ. Это были последние переговоры с кредитором по этому вопросу.

МВФ по-прежнему настаивает на выполнении Украиной взятых еще в марте обязательств по формированию цены газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго. Согласно механизму определения цены по постановлению №187 от 2 марта 2017 года, с октября текущего года до конца отопительного сезона, то есть, до 1 апреля 2018 года, цена газа должна повыситься на 17,6% — с 4942 грн до 5815 грн за тысячу кубометров. Против такого повышения категорически выступает премьер-министр Владимир Гройсман, который и поручил Данилюку вести переговоры по этому вопросу с МВФ.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.

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Киев рассчитывает получить пятый транш в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы. Минфин надеется на два транша, размер которых будет обсуждаться с МВФ.