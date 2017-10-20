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    Экономика

    Гройсман: Украине сейчас не нужен транш МВФ

    (обновлено: )4920
    По мнению премьера Гройсмана, в Украине "сейчас все нормально: золотовалютные резервы страны крепкие, экономика растет, все спокойно".
    Владимир Гройсман
    УНИАН

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина находится в постоянной работе по выполнению программы сотрудничества с Международным валютным фондом, и на сегодняшний день вопрос, что страна должна была получить транш кредита и не получила, не стоит.

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    "Не говорите так, предоставляет — не предоставляет (транш — ред.), так вопрос не стоит. Вопрос в том, что мы в постоянной работе выполнения программы, как только настает момент, и нам необходима поддержка, и она становится возможной, МВФ об этом сообщает. Сейчас нет такого вопроса, что мы должны были получить и не получили. Все нормально: золотовалютные резервы страны крепкие, экономика растет, все спокойно", — сказал премьер.

    Гройсман отметил, что правительство находится в постоянном диалоге с Фондом.

    Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%.

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