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    Аналитика и комментарии

    Или рост тарифов, или деньги - выбирайте! Соцсети об условиях МВФ

    Тема:

    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (721)

    (обновлено: )33631
    МВФ даст кредит Украине, если Киев повысит тарифы на газ для населения — Фонд хочет чтобы в этот отопительный сезон за газ платили на 18% больше, пишут СМИ. А что же пишут по этому поводу в сетях сами украинцы? Как отреагировали они на такие новости?
    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Выделение нового транша МВФ откладывается, пишут СМИ.  Минфин не смог договориться с Международным валютным фондом на переговорах в Вашингтоне из-за разногласий по тарифам на газ для населения. Об этом сообщили  "Украинские новости" ссылаясь на осведомленный в этом вопросе источник. Говорят, что новый транш, ожидаемый уже  в конце текущего года, удастся получить при повышении цены на газ для украинцев на 17,6%. 

    Читайте также: Мечты о транше. Как МВФ изменит свои требования к Украине

    В соцсетях эту новость встретили весьма шумно: "Требования, которые ставит перед Украиной МВФ для нас неприемлемы. Опыт мировой практики показывает, что страны, которые игнорировали требования МВФ — становились успешными, а те, что выполняли требования в конечном итоге становились банкротами"; "Данилюка винить нельзя, у него не было шансов. Вывод — нельзя со всем соглашаться, а потом вдруг становиться в позу. Партнерские отношения с МВФ — это всегда мозги и время".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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