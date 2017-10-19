Или рост тарифов, или деньги - выбирайте! Соцсети об условиях МВФ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Выделение нового транша МВФ откладывается, пишут СМИ. Минфин не смог договориться с Международным валютным фондом на переговорах в Вашингтоне из-за разногласий по тарифам на газ для населения. Об этом сообщили "Украинские новости" ссылаясь на осведомленный в этом вопросе источник. Говорят, что новый транш, ожидаемый уже в конце текущего года, удастся получить при повышении цены на газ для украинцев на 17,6%.

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В соцсетях эту новость встретили весьма шумно: "Требования, которые ставит перед Украиной МВФ для нас неприемлемы. Опыт мировой практики показывает, что страны, которые игнорировали требования МВФ — становились успешными, а те, что выполняли требования в конечном итоге становились банкротами"; "Данилюка винить нельзя, у него не было шансов. Вывод — нельзя со всем соглашаться, а потом вдруг становиться в позу. Партнерские отношения с МВФ — это всегда мозги и время".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook