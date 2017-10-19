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    Корнейчук: власти все "сдали" МВФ и пытаются с ним договориться

    (обновлено: )389100
    Власти хотят договориться с МВФ об отсрочке повышения тарифов на газ, чтобы дотянуть до конца отопительного сезона, и на этом основании получить транш МВФ авансом, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина

    Министерство финансов не смогло договориться с МВФ на переговорах в американской столице в Вашингтоне. Причиной разногласий, как сообщили СМИ, якобы стали тарифы на газ для населения в Украине.

    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen
    Или рост тарифов, или деньги - выбирайте! Соцсети об условиях МВФ

    МВФ настаивает, что новый кредитный транш Украина получит только при условии, что будет запущена новая система формирования тарифов на газ, как это было оговорено еще в марте и было издано соответствующее постановление №187 от 2 марта 2017 года. Согласно новый тарификации, украинцев обяжут платить на 17,6% больше. Цена повысится с 4942 гривен до 5815 гривен за тысячу кубометров.

    Но повышать тарифы отказался премьер-министр Владимир Гройсман, поручивший министру финансов Александру Данилюку обсудить этот вопрос с представителями МВФ. Те же в свою очередь считают, что пересматривать достигнутые ранее договоренности нельзя. 

    Власть пытается договориться с МВФ об отсрочке повышения тарифов на газ, чтобы дождаться конца отопительного сезона, и на этом основании получить транш МВФ авансом, отмечает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

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    Он напомнил, что "именно Порошенко-Гройсман предложили МВФ вариант привязки цены на газ к колебаниям закупочной стоимости".

    Представительство МВФ в Украине
    УНИАН
    Мечты о транше. Как МВФ изменит свои требования к Украине

    "Именно Порошенко-Гройсман приравняли стоимость продажи населению газа украинской добычи к цене закупочной стоимости импортного газа. Хотя реально мы используем смешанный газ и цена должна быть меньше, чем ту, которую для нас придумали в 7 грн за куб", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

    Именно Порошенко-Гройсман, продолжил Корнейчук, не покупают напрямую российский газ, а берут его же дороже через европейских посредников, а поскольку растет цена – то и должна вырасти стоимость газа для населения.

    "Именно Порошенко-Гройсман проводят очередную девальвацию гривны — что дает повод говорить о необходимости опять поднять тарифы", – подытожил аналитик.

    Скриншот с сайта Facebook

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