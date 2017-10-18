Мы видим, как власть защищает "бюджетное корыто" - активист

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Во вторник около пяти тысяч человек собрались для участия в акции "За большую политическую реформу". Среди требований — отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и ввести выборы Верховной Рады на основе открытых списков.

Президент Петр Порошенко в целом поддержал заявленные цели акции и заявил, что с пониманием относится к митингам, но призвал правоохранителей позаботиться, чтобы такие акции проходили мирно. Однако, без столкновений не обошлось. По данным главы Нацполиции Сергея Князева, в ходе акции протеста пострадали двое правоохранителей. Всего же сообщается о как минимум четырех пострадавших, среди которых — гражданские.

На каком этапе находится акция протеста возле Верховной Рады, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал представитель оргкомитета Ильгиз Исхаков.

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— Да, хотя палатки стоят еще и рядом с проезжей частью, поэтому в случае, если каким-то образом будут соответствующие провокации со стороны власти, я не исключаю, что снова движение будет перекрыто.

Что Вы имеете в виду под провокациями?

— Понимаете, ситуативные вещи, которые вчера происходили, они, не смотря на то, что власть заявляла, что они всячески старались способствовать мирной акции, тем не менее, блокирование людей, которые пытались установить палаточный лагерь, хотя мы предупреждали о таком варианте, если не будут выполнены наши требования. Поэтому во вторник вечером была попытка силового разгона около 12 часов ночи, когда милиция все-таки попыталась удалить протестующих. То есть власть в своей системе взаимоотношений по-прежнему, мне кажется, руководствуется теми методами, которые были со времен Леонида Кучмы, Виктора Януковича. Ничему это все не учит, несмотря на то, что люди сами пришли к власти на волне протестов, на крови Небесной Сотни, и ведут себя абсолютно точно так же, пытаясь защитить свою систему доступа к бюджетным деньгам, управлению государством.

При разгоне были ли пострадавшие?

— Нет, пострадавших не было. Попытка была неудачная, все-таки система людей, которые сегодня работают в полиции и Нацгвардии, она изменилась после событий 2013-2014 года, и сегодня уже никто за эту власть, до конца идти на выполнение абсолютно незаконных приказов не будет. Поэтому попытка была вялой и она достаточно быстро закончилась.

Участники акции выдвигали три требования. Вас удовлетворит, если их рассмотрят?

— Мы считаем, что в данной ситуации это — элемент затягивания со стороны людей, которые имеют право сегодня спокойно и могли принять решение еще вчера, и мы надеемся, что завтра Рада рассмотрит и примет соответствующие решения по требованиям, которые мы выдвигаем. А если не хотят решать вопрос, тогда создают рабочие группы или советы, чтобы все затянулось. Поэтому, к сожалению, у меня мало надежды на то, что что-либо будет принято, и мне трудно сказать, насколько акция будет длительная, будет ли она закончена к концу недели.

Насколько реальна отмена депутатской неприкосновенности и в чем ее смысл?

— Это все — большая политическая реформа, как раз это и является основой для закона, основой для того, чтобы была абсолютно новая система власти, были абсолютно новые люди у власти, была возможность, чтобы приходили люди, которые принимали бы законы и не держались за круговую поруку. Понятное дело, что без снятия депутатской неприкосновенности, без антикоррупционного суда, который должен сажать коррупционеров, в том числе депутатов и представителей высшего истеблишмента Украины, ничего не будет. И если не будет неприкосновенности или она будет серьезно ограничена, будут открыты списки, то придут наконец люди, которые будут развивать государство, а не заниматься бизнес-интересами и распилами бюджетов и воровством, просто прячась в парламенте от наказания.

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Тем не менее, политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире "ГС" заявил, что митингующие под Радой — или бывшие идиоты, или сговорились с властью. По его словам, для президента важно, чтобы был между Юлией Тимошенко и Михаилом Саакашвили был раздор, ведь так Тимошенко не сможет быть единоличным народным лидером. А политолог Алексей Якубин отметил, что протесты в Украине возглавить некому, поскольку нет одного яркого, авторитетного лидера, но использовать их хотят все.