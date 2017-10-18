наверх
18.10.201717:13
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Интервью

    "Майдан" Саакашвили. Новое кровопролитие Украине не нужно - Бахтеева

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (147)

    (обновлено: )30301
    По мнению народного депутата Татьяны Бахтеевой, власть должна сделать все для того, чтобы не допустить столкновений, которые приведут к человеческим жертвам.
    Столкновения под Верховной Радой
    twitter.com/ACRains

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Второй день под Верховной Радой продолжаются акции протеста, инициированные экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и рядом оппозиционных политических сил. Несмотря на то, что организаторы митингов настаивают на мирном характере протестов, время от времени возникают стычки между участниками акции и провохранителями.

    По словам нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Татьяны Бахтеевой, требования митингующих вполне адекватны сегодняшней ситуации в стране.

    УНИАН
    Татьяна Бахтеева. Архивное фото

    Акция протеста у здания Верховной Рады Украины в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Соцсети: у кого еще есть сомнения, что это третий Майдан?
    "Помимо сугубо политических вопросов, которые касаются работы Верховной Рады и выполнения обещаний, которые давались на Майдане, люди требуют решения чисто житейских вопросов. Я разговаривала с протестующими и многие говорят о том, что жизнь в Украине стала крайне сложной, прожить просто не реально, не говоря уже о том, чтобы как-то выучить детей или поправить здоровье. Эти протесты вряд ли кого-то удивляют, ведь по оценкам ООН, сегодня более 80-ти процентов украинцев живут за чертой бедности. Хотя, и политическая часть требований митингующих давно назрела к выполнению. Это касается и снятия депутатской неприкосновенности с политиков, включая президента, и борьбы с коррупцией, и нового закона о выборах, который требуют уже более пятнадцати лет", — отмечает политик.

    Бахтеева убеждена, что главной задачей власти сегодня является любой ценой избежать силовых столкновений.

    "Не дай Бог, чтобы это закончилось кровопролитием, нам этого не нужно. К счастью, организаторы акций протеста сами говорят, что выступают категорически против кровопролития. Но то, ⎌что люди бросаются с кулаками на народных депутатов, говорит о том, что сегодня в Украине утерян авторитет парламентария. Этому, у слову, способствует бездеятельность власти. В самой Верховной Раде проходят "танцы со звёздами" — в отсутствие коалиции, большинство вынуждено вступать в ситуативные союзы с теми или иными политическими силами. Власть сделала Раду "козлом отпущения" — люди не идут митинговать к президенту или премьер-министру, а приходят под парламент. Между тем, ВР восьмого созыва по большей части занимается тем, что выполняет заказы Администрации президента и Кабмина", — подытожила Бахтеева.

    Читайте также: Бунт под Радой. Как протестующие призывали Киев "вставать"

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция с требованием реформ в Киеве
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Верховная Рада. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов