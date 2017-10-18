"Майдан" Саакашвили. Новое кровопролитие Украине не нужно - Бахтеева

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Второй день под Верховной Радой продолжаются акции протеста, инициированные экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и рядом оппозиционных политических сил. Несмотря на то, что организаторы митингов настаивают на мирном характере протестов, время от времени возникают стычки между участниками акции и провохранителями.

По словам нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Татьяны Бахтеевой, требования митингующих вполне адекватны сегодняшней ситуации в стране.

УНИАН Татьяна Бахтеева. Архивное фото

РИА Новости | Перейти в фотобанк Соцсети: у кого еще есть сомнения, что это третий Майдан? — отмечает политик.

Бахтеева убеждена, что главной задачей власти сегодня является любой ценой избежать силовых столкновений.

"Не дай Бог, чтобы это закончилось кровопролитием, нам этого не нужно. К счастью, организаторы акций протеста сами говорят, что выступают категорически против кровопролития. Но то, ⎌что люди бросаются с кулаками на народных депутатов, говорит о том, что сегодня в Украине утерян авторитет парламентария. Этому, у слову, способствует бездеятельность власти. В самой Верховной Раде проходят "танцы со звёздами" — в отсутствие коалиции, большинство вынуждено вступать в ситуативные союзы с теми или иными политическими силами. Власть сделала Раду "козлом отпущения" — люди не идут митинговать к президенту или премьер-министру, а приходят под парламент. Между тем, ВР восьмого созыва по большей части занимается тем, что выполняет заказы Администрации президента и Кабмина", — подытожила Бахтеева.

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