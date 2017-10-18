Соцсети: у кого еще есть сомнения, что это третий Майдан?

Тимур Громов, РИА Новости Украина
В Киеве новый Майдан — так говорят люди и пишут многие СМИ. Дескать, и все майданные симптомы налицо: и столкновения с полицией, и палатки (на этот раз под Радой), и гнев народный… Вот только требования у оставшихся под ВР после митинга Михаила Саакашвили, несколько иные… Да и можно ли назвать происходящее в столичном правительственном квартале новым Майданом?
В украинском сегменте соцсетей на этот вопрос нашлось немало ответов: "Новостийная лента наполняет меня грустью, радостью и дарит незабываемые моменты дежа-вю… Поэтому я внимательно слежу за тем, кто станет комендантом "мандаринового майдана". Это будет спикер";
"Все требования михомайдановцев — такая печальная ахинея, что просто диву даёшься".
"Стыдно признать, но покойный Бандера на свой день рождения последние пару лет собирает больше людей, чем живой Саакашвили на свой шабаш", — пишут в соцсетях.
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