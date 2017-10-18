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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: у кого еще есть сомнения, что это третий Майдан?

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (147)

    (обновлено: )1959122
    В столице Украины - снова многолюдно. Опять дерутся люди, горят костры, установили палатки... Вот только локация новая - у стен Верховной Рады. Поговаривают о новом Майдане. Но так ли это? Что пишут об этом в соцсетях?
    Акция протеста у здания Верховной Рады Украины в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Павлив: люди за "козлов" гибнуть не готовы

    В Киеве новый Майдан — так говорят люди и пишут многие СМИ. Дескать, и все майданные симптомы налицо: и столкновения с полицией, и палатки (на этот раз под Радой), и гнев народный… Вот только требования у оставшихся под ВР после митинга Михаила Саакашвили, несколько иные… Да и можно ли назвать происходящее в столичном правительственном квартале новым Майданом?

    В украинском сегменте соцсетей на этот вопрос нашлось немало ответов: "Новостийная лента наполняет меня грустью, радостью и дарит незабываемые моменты дежа-вю… Поэтому я внимательно слежу за тем, кто станет комендантом "мандаринового майдана". Это будет спикер";

    "Все требования михомайдановцев — такая печальная ахинея, что просто диву даёшься".

    "Стыдно признать, но покойный Бандера на свой день рождения последние пару лет собирает больше людей, чем живой Саакашвили на свой шабаш", — пишут в соцсетях.

    Читайте также: Бунт под Радой. Как протестующие призывали Киев "вставать"

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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