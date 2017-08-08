Воля: Саакашвили еще больше остудил интерес Запада к Украине

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили путешествует по миру. Как оказалось, лишение его украинского гражданства не стало преградой для вояжа политика из США в Польшу. Сам Саакашвили заявил, что ни Штаты, ни Польша не назвали его украинский паспорт недействительным.

В Варшаве экс-президент Грузии посетил мероприятия, посвященные 73-й годовщине начала Варшавского восстания, выступил с пламенной речью, рассыпался в комплиментах Польше и встретился с правящими польскими политиками.

Примечательно, что в своей поездке Саакашвили получил международную поддержку. Малгожата Госевска, польский депутат, сообщила, что экс-губернатор Одесской области "находится в Польше как друг Польши и поляков, а власти и граждане Республики Польша относятся к нему с тем уважением, которого заслуживает политик, который сыграл существенную роль в установлении дружеских отношений между Польшей и Грузией".

А министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал украинские власти дать Саакашвили возможность отстоять в суде право на гражданство Украины. Глава МИД также заверил, что Литва намерена поддерживать Украину, но одновременно требует не ограничивать права оппозиции.

Охлаждение с Западом

Фактически "вопрос Саакашвили" расколол Запад в его поддержке Украины. Получилось, на одной чаше весов – украинская власть, на другой – один из ее главных противников, оппозиционер Саакашвили. Впрочем, по мнению политолога-международника, эксперта Украинского института анализа и менеджмента политики Владимира Воли, отношения официальных Варшавы и Вильнюса с Киевом это не испортит, но "определенную неприятную нотку ситуация с Саакашвили внесла".

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"Если судить по тому же заявлению министра иностранных дел Литвы, который слишком активно и позитивно поддерживал украинскую власть во многих вопросах, в том числе того что касается трактовки конфликта в Донбассе… И то же самое – польское руководство, которое призвало к тому, что Саакашвили должен иметь возможность отстаивать свою правоту в суде. Поэтому говорить о том, что отношения в краткосрочной перспективе испортятся – я бы не стал, но определенный негатив, охлаждение может быть", – рассказал Воля в комментарии РИА Новости Украина.

Сама же ситуация с экс-губернатором Одесской области и его украинским гражданством наверняка стала для Литвы и Польши сюрпризом, считает политолог: "они показали поддержку Саакашвили прямо, четко без какой-либо двойстввенности в оценках".

Саакашвили останется в украинской политике – хотя бы опосредовано

При этом Воля считает, что даже несмотря на то, что Саакашвили лишен гражданства, он уже не исчезнет из украинской политики.

"Есть группа народных депутатов и активистов, есть даже партия, у которой в названии есть имя Саакашвили ("Рух новых сил" – Ред.). Кстати, Минюст завершил ее регистрацию за несколько дней до появления указа о лишении гражданства. Поэтому даже если Саакашвили останется без украинского гражданства, опосредовано он будет участвовать в украинской политике – через людей, которые входят в его политическую силу, кто "в команде" Саакашвили", – сообщил эксперт.

А вот сам политик вряд ли вернется в Украину и вновь получит гражданство, считает Воля.

"Президент должен отменить свой указ, но должны быть основания. А основания могут быть, что его подставили, дезинформировали, неправильно оформили документы", – отметил политолог, добавив, что отменять указ – "не камильфо для президента, противоречит его статусу".