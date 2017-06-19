Украина, наши дни: на смену олигархам придут феодалы

Денис Гаевский, обозреватель

В Украине продолжается кампания деолигархизации – притом все чаще она формально инициируется "снизу". Так, инициированная "активистами" блокада неподконтрольного Донбасса больно ударила по бизнесу Ахметова (и частично Новинского). Но на этом неприятности для Рината Леонидовича не закончились.

Нардеп от "Самопомочи" Семен Семенченко заявил о намерениях блокировать входящую в структуру ДТЭК Бурштынскую ТЭС, мотивируя это невыполнением компанией инвестиционных обязательств и использованием угля, который завозится из РФ (ДТЭК действительно завозит уголь из собственных шахт в Ростовской области, а радикалы по-прежнему угрожают перекрыть железнодорожное сообщение с РФ). В свою очередь Ивано-Франковский областной совет под нажимом "патриотической общественности" собирается проверить выполнение компанией ДТЭК взятых на себя инвестиционных обязательств.

Кроме того, администрация города Киева не планирует продлевать договор концессии с ахметовским "Киевэнерго" после 2017 года. Так, КГГА заявляет о начале переговоров с финской компанией "Fortum" о возможном управлении энергокомплексом столицы. К слову, представляется, что отключение доброй половины Киева от централизированного горячего водоснабжения – это конфликт между "Киевэнерго" и городской администрацией в связи с нежеланием последней продлевать сотрудничество. Ну, а киевлянам следует быть готовыми к очередному повышению тарифов естественных монополий в период отопительного сезона (как говорится, эта музыка будет вечной).

Сгущаются тучи над ахметовским "Укртелекомом", приватизированным во времена Януковича-Азарова. По ходатайству Генпрокуратуры были арестованы акции компании, а Фонд госимущества Украины подал в Хозяйственный суд Киева иск о расторжении договора купли-продажи акций "Укртелекома" и взыскании пени в размере 2,17 млрд гривен.

Не лучшим образом обстоят дела у другого тяжеловеса украинского бизнеса – Игоря Коломойского. Во-первых, Хозяйственный суд Днепропетровской области обязал вернуть в госсобственность "Днеправиа", аэропорт города Днепра и взлетно-посадочную полосу; на данный момент дело находится в апелляционных инстанциях. Во-вторых, Игорь Валерьевич и его-ближайший бизнес-партнер Геннадий Боголюбов были выведены из состава наблюдательного совета "Укрнафты" (42% акций принадлежат ФПГ "Приват"). В-третьих, до 1 июля экс-собственники "ПриватБанка" обязались провести реструктуризацию кредитного портфеля для покрытия убытков, которые понесло государство в результате национализации, а это десятки миллиардов гривен; в свою очередь Коломойский обратился в Печерский районный суд города Киева с требованием расторгнуть договор поручительства с НБУ до долгам "ПриватБанка".

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Далеко не все в порядке у владельцев киевского "Динамо" братьев Суркисов, что заметно хотя бы по трансферной политике футбольного клуба. А по информации СМИ, Суркисы вынуждены продавать ряд пакетов акций облэнерго, чтобы рассчитаться по долгам "Динамо".

Несколько лучше ситуация у другого спонсора "Динамо" – Дмитрия Фирташа. После простоя длительностью в несколько месяцев возобновили работу заводы по производству минеральных удобрений (в Ровно, Черкассах, Северодонецке). В холдинге "Ostchem" отметили, что запуску предприятий способствовало введение Межведомственной комиссией по международной торговле Украины антидемпинговых пошлин на российские азотные удобрения. Остается лишь догадываться, что власть имущие потребует у Дмитрия Васильевича в обмен на введение пошлин – можно предположить, что лояльность крупнейшего телеканала страны "Интер" во время проведения Радой медицинской, пенсионной, земельной "реформ", внесения изменений в Жилищный кодекс и Кодекс законов о труде, направленных на погружение рядовых украинцев в социально-экономический ад. Заградительные пошлины на удобрения являются идеальным инструментом давления на Фирташа (да и на многих других нуворишей, учитывая сырьевой тип экономики), посему могут быть отменены в любой момент – хорошо известно, что слова нынешней власти не стоят даже бумаги, на которой они написаны.

В общем-то, все указывает на то, что эпоха олигархов в Украине близится к концу. Все это соответствует интересам Петра Порошенко (но лишь на период нахождения на президентской должности), так и коллективного Запада, имеющего решающее влияние на украинские "верхи". Одна из ключевых задач майданной власти – провести деолигархизацию Украины, полностью лишить государство экономического суверенитета, расчистив бизнес-поле для западных национальных и транснациональных корпораций. Заодно устраняется значительная часть политических рисков – сбить Украину с траектории десувернизации без вложения принадлежащих олигархам финансовых, медийных, организационных ресурсов в оппонирующие подобному курсу политические силы представляется практически нерешаемой задачей. А затем наступит "новый порядок", образец которого можно наблюдать в Латинской Америке.

Что ж, поддержка Евромайдана стала для большинства украинских олигархов роковой ошибкой, расплачиваются за которую не только они сами, но и рядовые украинцы, обложенные непомерной данью в виде драконовских тарифов, налогов, инфляции. Таким образом, происходит инволюция – Украина из эпохи олигархического капитализма переходит к стадии феодализма.