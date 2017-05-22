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    Общество

    ГПУ расследует нарушения на предприятиях Фирташа - Луценко

    (обновлено: )11
    Как уточнил Юрий Луценко, Дмитрий Фирташ не имеет статус подозреваемого, однако дела касаются вымывания средств из подконтрольных бизнсмену предприятий с целью уклонения от уплаты налогов.
    Юрий Луценко
    Фото со страницы ГПУ в Facebook

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о расследовании уголовного дела, которое связано с правонарушениями на предприятиях украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

    "У нас есть серьезные дела, которые связаны с предприятиями Фирташа, в настоящее время подозрение ему не оглашено", — сказал Луценко журналистам в понедельник.

    По его словам, дела касаются "вымывания средств из подконтрольных Фирташу предприятий с целью уклонения от уплаты налогов и, возможно, присвоения государственных средств".

    Ранее Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел по кассационной жалобе Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) приостановил взыскание с одного из крупнейших химпредприятий страны – Одесского припортового завода (ОПЗ) более 250 миллионов долларов в пользу группы компаний Ostchem Holding, принадлежащей бизнесмену Дмитрию Фирташу.

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