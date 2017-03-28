Нахимичили: замахнулись на Фирташа – ударили по себе

Николай Песецкий, для РИА Новости Украина

Украинские аграрии бьют тревогу – страна может лишиться удобрений, под угрозой оказалась посевная кампания. Об этом говорится в письме к премьер-министру Владимиру Гройсману Всеукраинской аграрной рады, Ассоциации производителей молока, Украинской аграрной конфедерации, Аграрного союза Украины и других организаций. Ими отмечено, что проблемы с удобрениями появились вследствие остановки химических предприятий группы Ostсhem, принадлежащих бизнесмену Дмитрию Фирташу.

В состав холдинга Ostchem входят четыре завода по производству удобрений. "Концерн Стирол", Северодонецкий "Азот", Ровенский "Азот" и Черкасский "Азот". Первые два предприятия простаивают из-за расположения в зоне АТО. Ровенский и черкасский "Азоты" в прошлом году обеспечили около 65% потребностей отечественных аграриев в азотных удобрениях. При этом они производят ключевое удобрение – аммиачную селитру. Остальные отечественные производители практически не совершают поставки на внутренний рынок.

Таким образом, отечественные аграрии критически зависят от продукции этих заводов. Несмотря на это, 7 марта, в разгар подготовки к посевной, "Нафтогаз" прекратил поставки газа химическим предприятиям группы Ostсhem. Производство удобрений остановилось. Через 10 дней после остановки изготовление селитры отстало от плановых показателей на 70 тыс. тонн.

По словам главы Всеукраинской аграрной рады Андрея Дикуна, селитра — основное удобрение на время полевых работ, без которого аграрии не смогут работать. Из-за нехватки питательных веществ урожайность может понизиться на треть. Что сократит экспорт агропродукции более чем на 80 млрд. гривен и приведет к значительной потере поступлений в государственную казну.

Альтернативным поставщиком аммиачной селитры являются российские производители. Однако в отношении их продукции действует антидемпинговая пошлина. Чтобы избежать срыва посевной, авторы письма обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой временно приостановить ее действие.

С точки зрения экономической логики отмена заградительных мер никаких противоречий не содержит. У отечественных аграриев образовался значительный дефицит удобрений, а россияне могут удовлетворить потребность в них в сжатые сроки – для доставки железной дорогой необходимо меньше недели. Однако такой подход к решению проблемы идет вразрез с национальными интересами Украины.

Мы только недавно обрели независимость от российского газа, как можем получить зависимость от их химической продукции. Остановка отечественных химпредприятий, производящих минеральные удобрения, приведет к резкому росту импорта из России. Из государства будет "вымываться" валюта – с января 2016 года мы заплатили российским компаниям 220 млн. долларов за минеральные удобрения. Часть из этих денег могли бы стать прибылью украинских предприятий, что гарантировало работникам своевременное получение зарплаты, а заводам – необходимую модернизацию. Остальная часть пошла бы в государственный бюджет в виде налоговых отчислений. Однако на данный момент, вследствие губительного поведения государства, на наших аграриях зарабатывает Россия, а черкасский и ровненский "Азоты" находятся на грани закрытия. Из-за чего работы могут лишиться порядка 7 тысяч человек.

Удобрения нужно внести в почву в ближайшие недели. У заводов есть время до середины апреля, потом необходимость в их продукции отпадет. Лето считается периодом затишья для приобретения удобрений. Если за весну не удастся создать необходимый запас оборотных средств, то и осенняя посевная окажется на грани провала. Это станет идеальным условием для россиян диктовать цены на нашем рынке минеральных удобрений. И позволит манипулировать украинским аграрно-промышленным комплексом – очередной кризис возможно будет спровоцировать буквально за несколько дней.

Опомнится ли власть, и сможем ли мы противостоять экспансии российских компаний? Пока что государство никак не реагирует на сложившуюся ситуацию. Видимо, дают о себе знать старые счеты с Дмитрием Фирташем. Но чем дольше затягивается решение проблемы, тем сильнее пострадают государственные интересы и национальная безопасность Украины.