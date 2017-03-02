Бондаренко: у Фирташа все шансы вернуться в Украину победителем

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Уже год в Украине взяли курс на деолигархизацию, о чем заявляли и президент, и премьер. При этом влиятельные украинские бизнесмены за последнее время потеряли много своих активов. Так, был национализирован "ПриватБанк" Игоря Коломойского. Дмитрий Фирташ до сих пор в Австрии ждет, куда его экстрадируют — в Испанию или США, где против него возбуждены уголовные дела. Ринат Ахметов продолжает работать, однако большинство его предприятий — в Донбассе.

Кто из бизнесменов потеряет больше всего от деолигархизации, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог Кость Бондаренко.

"Пока что самые большие проблемы — у Фирташа, потому что он еще, кроме всего прочего, находится под давлением обвинений и ожидает, что к нему будут применено правосудие в Австрии. Но как ни странно, Фирташ может оказаться победителем в этой игре, если он только выиграет суд в США, а судебное дело против Фирташа, напомню, фактически, полностью инспирировано структурами Джорджа Сороса и самым Соросом, и, соответственно, полностью высосано из пальца… учитывая прецедент, который 12 лет назад выиграл Олег Дерипаска в США примерно по такому же обвинению, у Фирташа есть все основания выиграть суд в Чикаго и вернуться в Украину победителем", — заявил Бондаренко.

Верховный земельный суд Вены ранее удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ суда нижестоящей инстанции экстрадировать Фирташа в США. По словам судьи, далее окончательное решение об экстрадиции должен будет принять министр юстиции республики. При этом, по информации суда, 18 февраля в суд поступили документы от компетентных органов Испании, которые также требовали высылки Фирташа в эту страну, на основании этих документов позже произошло задержание бизнесмена.

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Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.