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    В мире

    В Вене задержан еще один человек по делу Фирташа - СМИ

    Тема:

    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция (72)

    (обновлено: )68
    По данным СМИ, речь может идти об экс-советнике бывшего президента Виктора Ющенко, Аресе Юсефе, центральный офис которого находится в австрийской столице.
    Дмитрий Фирташ
    REUTERS Leonhard Foeger

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Полиция Вены задержала 23 февраля фигуранта по делу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, сообщает Deutsche Welle.

    Фирташ в случае экстрадиции будет откровенен со следствием США – Золотарев
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    Фирташ при экстрадиции будет откровенен со следствием США – Золотарев

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    По данным СМИ, речь может идти об экс-советнике бывшего президента Виктора Ющенко, Аресе Юсефе, центральный офис которого находится в австрийской столице.

    В пятницу, 24 февраля, прокуратура Вены подтвердила факт задержания, которое произошло на основании европейского ордера на арест, выданного Испанией.

    Пресс-секретарь прокуратуры отметила, что речь идет именно об открытом Испанией деле, которое касается подозрений Фирташа в отмывании денег. Правоохранители пока не могут назвать фамилию задержанного, однако не опровергают сообщения местного издания News, которое написало об "украинско-сирийском бизнесмене, который живет в Вене".

    Ранее СМИ писали, что Юсеф распоряжался потоками денег, которые поступали ему от Фирташа. Бизнесмен сирийского происхождения много лет вел дела в Украине, в том числе в нефтегазовой сфере. 

    Ранее в пятницу Земельный суд Вены отказал городской прокуратуре в ходатайстве об оставлении под стражей украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в отношении которого ранее было принято решение об экстрадиции в США.

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    Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.

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