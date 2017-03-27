Фирташ, газ, политика и "невосполнимый ущерб будущему урожаю"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Посевная кампания в Украине под угрозой из-за дефицита удобрений, страна может потерять треть урожая. В разгар сезона остановлены химпредприятия принадлежащей Дмитрию Фирташу группы OstСhem. Об этом говорится в письме, направленном премьер-министру Украину Владимиру Гройсману Всеукраинской аграрной радой, Украинской аграрной конфедерацией, Аграрным союзом Украины и рядом других организаций.

Еще в начале марта сообщалось о резком снижении давления газа на предприятиях "Ривнеазот" и черкасском "Азоте", из-за чего автоматически прекратилось производство аммиака. Газ для украинских производителей химудобрений стал слишком дорогим.

Ранее оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" ограничил поставки газа химическим предприятиям "Азот", "Ровноазот" и "Северодонецкое объединение Азот", входящих в группу OstChem.

По сообщениям СМИ, сейчас не производится отгрузка продукции, проданной еще в декабре и январе.

"Остановка заводов по производству азотных удобрений холдинговой группы OstСhem, которая произошла из-за прекращения поставок газа со стороны оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз" 6 марта, может нанести непоправимый ущерб будущему урожаю", — говорится в письме. Аграрии просят премьера не допустить срыва посевной кампании и содействовать временной (до 1 июля 2017 года) приостановке действия антидемптинговой пошлины на аммиачную селитру из РФ.

Межведомственная комиссия по международной торговле ранее приняла решение о приостановке действия антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений (карбамид и КАС) происхождением из РФ.

По данным Минэкономразвития, члены комиссии признали, что основными потребителями российских удобрений являются сельхозпроизводители и необходимо учитывать текущую ситуацию на рынке, чтобы не допустить дефицита и резкого роста цен на удобрения в Украине.

Глава Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Андрей Дыкун напомнил, что сейчас идут полевые работы, и селитра — основное удобрение, без которого аграрии не смогут работать. По его словам, требование временно приостановить антидемпинговую пошлину вполне логично.

"Украинский внутренний рынок из-за них является премиальным, наши цены — выше мировых, потому мы длительное время переплачиваем за удобрения. Приостановка демпинговых пошлин позволит украинским аграриям покрыть дефицит на рынке за счет импорта по мировым ценам", - сказал Дыкун, чьи слова приводит пресс-служба ВАР.

Аграрии указывают, что нехватка удобрений ведет к нарушению технологического процесса посевной, если проблема не будет решена в ближайшее время, то, по предварительным оценкам, может быть недополучено около 30% урожая — "вследствие этого произойдет уменьшение аграрного ВВП на сумму более 80 миллиардов гривен и значительное падение валютных поступлений в страну".

Сельскохозяйственный экспорт в прошлом году обеспечил 42,5% от общего экспорта в денежном выражении.

Авторы письма напомнили, что химзаводы группы OstChem "Ривнеазот" и черкасский "Азот" в прошлом году обеспечили около 65% поставок азотных удобрений, тогда как другие украинские производители практически не осуществляют поставок на внутренний рынок: "Днипроазот" обеспечивает не более четверти потребности украинского агросектора в карбамиде и 10% в карбамидно-аммиачной смеси (КАС), но при этом не производит ключевое азотное удобрение — аммиачную селитру.

При этом еще два предприятия OstChem (Концерн "Стирол" и северодонецкий "Азот") закрылись, поскольку оказались в зоне АТО, а Одесский припортовый завод выпускает минимальные партии продукции.

Аграрии указывают, что обещания OstChem, что покрыть недостаток удобрений за счет накопленных складских запасов не подтверждаются практикой, поскольку "отгрузка удобрений фактически прекращена".

По словам авторов послания, остановка ключевых для украинского аграрного сектора химических заводов привела к тому, что эти предприятия не способны своевременно и в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства — так, по состоянию на 16 марта было поставлено около одной трети из заказанного и предоплаченного объема удобрений.

По некоторым оценкам, аграрии и предприниматели, поставляющие им азотные удобрения, уже перечислили предприятиям около 1,5 миллиардов гривен, но получат ли они удобрения? Между тем, часть средств — кредитные, эти деньги скоро надо будет отдавать…

Нечего и говорить, что под угрозой не только урожай, но и рабочие места. Так, черкасский "Азот" может закрыться, пишет городское интернет-издание "Прочерк".

Есть несколько версий причин происходящего. По мнению директора по маркетингу и коммерции агрохимической компании Grossdorf Сергея Рубана, не исключено, что на группу OstСhem осуществляется давление "с целью получения контроля над ее химическими активами с дальнейшей передачей заинтересованной стороне".

Другая версия: сама группа OstСhem восользовалась действиями "Укртрансгаза" для отстаивания своих интересов — в частности, для "реализации решения суда относительно возврата OstchemHoldingLimited многомиллионного долларового долга за природный газ, поставленный Одесскому припортовому зоводу по договору от января 2013 года".

Версий и сценариев может быть много, отмечает издание, но самый плохой сценарий выглядит так: "Дмитрий Фирташ, который вынужден скрываться в Австрии, понял, что развивать бизнес удобрений ему не дадут, и… просто махнул рукой на свои украинские предприятия".

Последствия могут быть катастрофическими. Черкасский "Азот" уже сейчас стоит, по словам работников, им еще не выплатили зарплату за февраль. Специалисты или уже уезжают, или ищут возможность найти работу за границей. "Впоследствии даже при желании восстановить кадровый потенциал, сделать это будет очень непросто", — отмечает издание.

Это подтверждают наши источники. "Ситуация депрессивная, не знаем, чего ждать. Возможно, придется искать работу в России", — сказал РИА Новости Украина один из работников химпредприятия, добавив, что "это уже не первая остановка".

Схожая ситуация на заводе "Ривнеазот". Из-за остановки предприятия работы могут лишиться более 2,5 тысяч человек.

Что до посевной, то без удобрений аграрии все же не останутся: на рынок поступает более дешевая российская продукция (т. к. и газ российским производителям обходится дешевле, чем производителям украинским).

Патриотически настроенные украинские СМИ уже бьют тревогу: химпредприятия "страны-агрессора" захватывают украинский рынок, Украина тотально зависит от российского импорта… Но посевная не ждет, и удобрения необходимо вносить сейчас. Не приходится сомневаться в том, что аграрии возьмут то, что дешевле — и есть в наличии.

Другое дело, что настоящей ценой может быть гибель украинского химпрома. А как же посулы (скорее — угрозы) превратить Украину в "аграрную сверхдержаву"? Может ли такая держава существовать без химпрома?

Государство пока никак не реагирует на острую ситуацию. Возможно, по той причине, что с Дмитрием Фирташем и некоторыми другими фигурами в этом бизнесе у Киева есть политические счеты. А заплатят за все рядовые украинцы…

СПРАВКА. Компания OstChem объединяет активы группы по производству и транспортировке азотных удобрений. Активы представлены предприятиями: "Азот" (Черкассы, Украина), концерн "Стирол" (Горловка, Украина), Северодонецкое объединение "Азот" (Северодонецк, Украина), "Ривнеазот" (Ровно, Украина), "Nitrofert" (Эстония).